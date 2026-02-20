La vivienda, inversión estratégica para el crecimiento: Hábitat para la Humanidad

San Pedro Sula, Honduras​​​​​

En el país, entre el 60% y el 68% del déficit habitacional es de carácter cualitativo; es decir, corresponde a viviendas que no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad, sin acceso adecuado a agua potable, saneamiento o electricidad, construidas con materiales precarios o con pisos de tierra.

El déficit habitacional en Honduras, que afecta a más del 60% de los hogares, no solo representa una brecha social, sino también una limitante estructural para la productividad y el crecimiento económico del país, señaló Hábitat para la Humanidad Honduras, al destacar que la vivienda adecuada es un factor determinante para la estabilidad financiera de las familias.

Estas condiciones reducen la capacidad de ahorro de los hogares, ya que incrementan el gasto en salud y afectan la estabilidad laboral, lo que perpetúa ciclos de vulnerabilidad económica.

“Cuando una familia deja de destinar recursos a atender enfermedades prevenibles, puede invertir en emprendimientos o mejoras adicionales en su hogar. La vivienda es un activo que genera estabilidad y oportunidades”, afirmó Denis Cabrera, gerente de Programas de Hábitat para la Humanidad Honduras.

Además, la tenencia segura de la tierra juega un papel clave en la dinámica económica familiar. Contar con certeza jurídica sobre el terreno brinda estabilidad, reduce el riesgo de desplazamiento y permite a las familias invertir con mayor confianza en mejoras progresivas, ampliar sus viviendas o acceder a mecanismos de financiamiento.

“La seguridad en la tenencia no solo protege a las familias, también abre la puerta a créditos y a la planificación a largo plazo”, añadió Denis Cabrera, gerente de Programas de Hábitat para la Humanidad Honduras.

El impacto también se refleja a nivel económico. La construcción y mejora de viviendas dinamiza cadenas de valor vinculadas a materiales, transporte, mano de obra y servicios técnicos, genera empleo y fortalece economías locales, especialmente en zonas rurales.

El Gobierno se ha comprometido a inyectar, a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), 15,000 millones de lempiras anuales para el sector vivienda.

Esto podría contribuir a la construcción de entre 40,000 y 45,000 viviendas por año, según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico). No obstante, para reducir de manera sostenida el déficit habitacional, sería necesario edificar al menos 100,000 viviendas anuales, lo que evidencia la magnitud del desafío.

Para Hábitat para la Humanidad Honduras, abordar el déficit habitacional no solo es una tarea social, sino una decisión estratégica para estimular la productividad, generar empleo y consolidar bases económicas más sólidas para miles de familias hondureñas.

En ese sentido, la organización considera urgente que el país avance hacia la creación de una Secretaría de la Vivienda que articule la política pública del sector y establezca una hoja de ruta clara para reducir el déficit de manera sostenida.