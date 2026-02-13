  1. Inicio
Proponen que el 33% de los 15,000 millones para vivienda se destinen a Cortés

Datos de Hábitat para la Humanidad y el Centro de Acción Social Menonita (CASM), citados en el anteproyecto, estiman que solo en San Pedro Sula existen unas 20,000 familias, equivalentes a más de 100,000 personas, viviendo en condiciones de exclusión en los bordos de los ríos

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 14:51 -
  • Jessica Figueroa
Proponen que el 33% de los 15,000 millones para vivienda se destinen a Cortés

En San Pedro Sula existen aproximadamente 20,000 familias (más de 100,000 personas) viviendo en condiciones de exclusión total en los bordos de los ríos. Cortés es donde el déficit y el riesgo climático son mayores.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

Ante la crisis habitacional que enfrenta el valle de Sula, fue presentado un anteproyecto de la “Ley de Emergencia Habitacional y Regularización Predial para el departamento de Cortés”, iniciativa que busca asegurar una inversión anual de 5,000 millones de lempiras para dotar de viviendas dignas a personas que residen en bordos y a la vez, suplir, el déficit de vivienda de la clase trabajadora.

El proyecto, impulsado por la diputada liberal Yasmin Meza, plantea que el 33% de los recursos anunciados por el Poder Ejecutivo para vivienda, a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), se ejecuten obligatoriamente en Cortés, por ser el departamento con mayor déficit habitacional y riesgo climático.

Fondos Banhprovi: ¿cuáles son las cuotas por tipo de vivienda en 2026?

"No estamos pidiendo fondos inexistentes. El Poder Ejecutivo ya anunció una inversión de L15,000 millones vía Banhprovi para este año", cita la exposición de motivos del documento, presentado por la diputada Meza.

Según datos citados en la exposición de motivos, organizaciones como Hábitat para la Humanidad y el Centro de Acción Social Menonita (CASM) estiman que en San Pedro Sula existen unas 20,000 familias, equivalentes a más de 100,000 personas, viviendo en condiciones de exclusión en los bordos de los ríos.

Elaboración propia vía Notebook LM

Elaboración propia vía Notebook LM

El anteproyecto propone una distribución del presupuesto en cuatro programas principales. El 40% se destinaría a vivienda social gratuita para familias en pobreza extrema y para la reubicación obligatoria de quienes habitan en zonas de riesgo.

Otro 40% se orientaría a créditos con tasa del 4% para trabajadores de la maquila y del sector servicios, eliminando el requisito de prima.

" "Lo que exigimos mediante esta Ley es que se garantice que el 33% de esos recursos se ejecuten obligatoriamente en Cortés"
" Yasmin Meza, diputada de Cortés por el PL

Un 15% de los fondos se dirigiría a programas de renovación urbana para mejorar techos, pisos y sistemas de saneamiento en barrios ya establecidos, mientras que el 5% restante financiaría procesos de titulación masiva de asentamientos informales consolidados.

La iniciativa también contempla la creación del Comité de Vigilancia de Vivienda para Cortés (CVVC), integrado por la academia, colegios profesionales y organizaciones de sociedad civil, con facultades de auditoría sobre los listados de beneficiarios, con el objetivo de evitar el uso político de los programas habitacionales.

La iniciativa establece una vigencia de ocho años, con la meta de reducir el déficit habitacional del departamento en un 80%. Una vez alcanzado ese objetivo, la asignación presupuestaria especial podría darse por concluida.

La diputada por Cortés, Yasmin Meza también presentó el proyecto para el libramiento vial del valle de Sula denominado Arco del Este.

El pasado lunes 9 de febrero, LA PRENSA confirmó que el gobierno de Nasry Asfura se ha comprometido a destinar 15,000 millones de lempiras anuales a través del Banhprovi, con lo que se prevé la edificación de entre 40,000 y 45,000 casas por año.

Entrevistado por este medio, Gustavo Boquín, presidente de la la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), declaró que con un presupuesto anual de 15,000 millones de lempiras, más la recuperación de Banhprovi, se podrían construir como mínimo entre 40,000 y 45,000 viviendas, siempre y cuando, se generen las condiciones necesarias.

“Necesitamos apoyo en la tramitología, porque actualmente un permiso de construcción para una urbanización puede tardar hasta cuatro años”.

