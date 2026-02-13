"Fui compañera de Riccy Mabel y por eso quise ser parte de la película"

La Ceiba, Atlántida

El cine hondureño se prepara para el estreno de una de las producciones más esperadas y trágicas de su historia reciente: la película Riccy Mabel, bajo la dirección de la cineasta hondureña Carla Calderón, radicada en España. Actualmente, el filme se encuentra en su etapa final de edición y promete un relato fiel a los hechos que marcaron un antes y un después en la justicia militar del país. La película recrea el asesinato de Riccy Mabel Martínez, una estudiante de 17 años que se trasladó a Tegucigalpa desde su natal La Ceiba, en el norte de Honduras, para estudiar magisterio en la Escuela Normal Pedro Nufio. La producción cuenta con un elemento humano significativo: la actriz Mayra Meléndez, quien interpreta a Bety Sevilla, madre de Riccy. Para Meléndez, este papel no fue una simple asignación profesional; fue compañera de Riccy Mabel en la Escuela Normal.

"Me deja una gran lección esta película. Fue un reto y gran responsabilidad meterme en el papel porque la mamá de Riccy sufrió demasiado y había que representar eso. Había que entender a la madre que perdonó a los asesinos de su hija en la vida real y no comprendía eso", relató Mayra Meléndez a diario LA PRENSA, quien obtuvo el papel tras un riguroso proceso de casting. "Fui compañera de Riccy en el último año de la Normal para graduarnos y cuando vi el casting dije que quería ser parte de la película", acotó Meléndez. "Yo estaba presente el día que nos informaron de su desaparición; íbamos para una actividad de práctica y nos llamaron. Nosotras estábamos preocupadas por lo que le pasaba; de pronto nos dijeron que la habían encontrado muerta, eso fue un lunes 15 de julio", recordó.

El crimen que estremeció a una nación

La cinta reconstruye cronológicamente la tragedia iniciada el 13 de julio de 1991, cuando la joven estudiante de magisterio desapareció tras dirigirse a un batallón a visitar a un amigo originario de La Ceiba, Atlántida. El filme aborda el hallazgo ocurrido dos días después, el 15 de julio, en la quebrada “El Sapo”. La narrativa expone los hechos que generaron indignación nacional e internacional, incluyendo las señales de tortura y la violación colectiva. También recoge los señalamientos contra el coronel Ángel Castillo Maradiaga y el capitán Ovidio Andino, así como el uso del sargento Santos Olivares como presunto “chivo expiatorio”, según denuncias de la época, para proteger a altos mandos. En la película participan Allison Castellanos, quien da vida a Riccy Mabel; Douglas Pavón, en el papel del coronel Castillo; Lenín Hernández, como el sargento Olivares; Joaquín Coello, como el capitán Andino; y el actor ceibeño Luis Araya, quien interpreta a don Carlos Martínez, padre de la joven.

“Es triste porque deja de ser uno mismo para centrarse en el personaje, tiene que sacar todo el dolor, sentimiento, tristeza y rabia; hay una mezcla de todo. Con esto queremos llevar al mundo entero lo que realmente pasó”, expresó Luis Araya.

Un estreno con propósito

Tras concluir el rodaje en diversas locaciones de Honduras, la película se encuentra en postproducción. Aunque el estreno nacional genera altas expectativas, la dirección ha confirmado una premier especial en España en septiembre, con el objetivo de internacionalizar la denuncia contra la violencia de género y el abuso de poder.