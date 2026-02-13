  1. Inicio
  2. · Honduras

Maribel Espinoza dice que el Congreso Nacional debe impulsar juicios políticos

La exdiputada llamó al Congreso Nacional y al Ministerio Público a actuar contra responsables de amenazas y presiones a consejeras electorales durante el proceso electoral.

Maribel Espinoza dice que el Congreso Nacional debe impulsar juicios políticos

Maribel Espinoza mencionó específicamente al consejero del CNE, Marlon Ochoa y al magistrado del TJE, Mario Morazán, señalando que ambos deben ser sometidos a juicio político.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exdiputada Maribel Espinoza aseguró que el Congreso Nacional de Honduras tiene la obligación de promover juicios políticos contra funcionarios y exfuncionarios implicados en la crisis electoral de 2025.

Según señaló, no actuar al respecto enviaría “un mensaje de impunidad” a la ciudadanía.

Ana Paola Hall: "Resistimos presiones, campañas de odio y violencia sin límite"

Espinoza indicó que el Poder Legislativo debe actuar en cumplimiento de la Constitución y dar respuesta a los señalamientos realizados por consejeras electorales, quienes denunciaron presiones y persecución durante el proceso.

“Es obligado para este Congreso hacer ese juicio político. De no hacerlo, lo único que daría es un mensaje de un acuerdo de impunidad”, enfatizó, haciendo un llamado a la población a exigir el cumplimiento del marco legal.

Mencionó específicamente al consejero Marlon Ochoa y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, señalando que ambos deben ser sometidos a juicio político.

Además, solicitó que el fiscal general sea citado a interpelación legislativa como paso previo a un eventual juicio político, por su actuación ante las denuncias surgidas en el contexto postelectoral.

Cossette López: “Si negocian, se consolidarán como enemigos”

Espinoza sostuvo que, según información que calificó como confiable, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) permanecieron frente a las viviendas de consejeras electorales durante la crisis, lo que, según la exparlamentaria, constituía un patrón de persecución.

Asimismo, afirmó que la situación obligó a algunas funcionarias a buscar resguardo en sedes diplomáticas para poder completar el proceso electoral.

La exdiputada advirtió que el país estuvo “a punto de un golpe de Estado provocado desde el mismo gobierno” y señaló que deben asumirse responsabilidades de otros actores, incluyendo a un jefe militar identificado como Roosevelt, quien, según Espinoza, habría “manchado la dignidad” de las Fuerzas Armadas de Honduras. Destacó que estos hechos no deberían quedar sin investigación ni sanción.

Hizo un llamado al presidente del Congreso Nacional para que se inicien los procesos correspondientes y planteó que el Ministerio Público debería iniciar acciones legales contra el expresidente del Legislativo, Luis Redondo, y la exmandataria Xiomara Castro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias