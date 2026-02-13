Maribel Espinoza dice que el Congreso Nacional debe impulsar juicios políticos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exdiputada Maribel Espinoza aseguró que el Congreso Nacional de Honduras tiene la obligación de promover juicios políticos contra funcionarios y exfuncionarios implicados en la crisis electoral de 2025. Según señaló, no actuar al respecto enviaría “un mensaje de impunidad” a la ciudadanía.

Espinoza indicó que el Poder Legislativo debe actuar en cumplimiento de la Constitución y dar respuesta a los señalamientos realizados por consejeras electorales, quienes denunciaron presiones y persecución durante el proceso. "Es obligado para este Congreso hacer ese juicio político. De no hacerlo, lo único que daría es un mensaje de un acuerdo de impunidad", enfatizó, haciendo un llamado a la población a exigir el cumplimiento del marco legal. Mencionó específicamente al consejero Marlon Ochoa y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, señalando que ambos deben ser sometidos a juicio político. Además, solicitó que el fiscal general sea citado a interpelación legislativa como paso previo a un eventual juicio político, por su actuación ante las denuncias surgidas en el contexto postelectoral.