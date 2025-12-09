Maribel Espinoza llama a iniciar reformas profundas para fortalecer la democracia

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Según señaló, la autoridad del Partido Liberal de Honduras ha expresado su acuerdo con esta petición, la cual también ha sido impulsada públicamente por el Partido Nacional.

La diputada Maribel Espinoza manifestó este martes su respaldo al conteo voto por voto como salida a la crisis generada tras las elecciones generales, asegurando que dicha medida contribuirá a brindar tranquilidad al país.

Espinoza cuestionó a la empresa contratada para el sistema de transmisión y divulgación de resultados, calificándola de deficiente y señalando que su mal desempeño ha dejado al país sin conocer al ganador de la Presidencia, pese a que han transcurrido nueve días desde los comicios.

La diputada consideró que la coincidencia entre los partidos Liberal y Nacional en exigir el recuento total es una decisión que “debe aplaudirse”, ya que, afirmó, responde al respeto de la voluntad soberana del pueblo hondureño y al cumplimiento estricto del procedimiento legal.

Finalmente, Espinoza hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para iniciar cuanto antes un diálogo sobre las reformas profundas que, a su criterio, necesita Honduras para fortalecer su democracia.