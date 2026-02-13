Ana Paola Hall: "Resistimos presiones, campañas de odio y violencia sin límite"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Hall afirmó que los ataques no se limitaron a ellas como funcionarias, sino que también alcanzaron a sus hijas, lo que, según señaló, evidenció la gravedad de los hechos y la intención de intimidar a quienes integran el órgano electoral .

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expresó este viernes su solidaridad con su compañera Cossette López y denunció que ambas fueron víctimas de acoso durante el desarrollo del pasado proceso electoral en Honduras.

De acuerdo con la consejera, existió un intento deliberado de secuestrar el proceso electoral y "vulnerar las bases democráticas" del país, mediante acciones coordinadas para impedir la declaratoria oficial de las elecciones.

La funcionaria sostuvo que no se trató de hechos aislados, sino de una estrategia organizada que buscaba quebrantar el orden democrático y arrebatar al pueblo el ejercicio pleno de su voluntad en las urnas.

Hall destacó que, como consejeras del CNE, no solo organizaron y defendieron las elecciones, sino que enfrentaron "constantes presiones, campañas de odio y actos de violencia" orientados a obstaculizar el proceso.

“Lo que ocurrió en nuestro país es grave y no puede minimizarse”, advirtió, al tiempo que subrayó que la democracia no puede ser ignorada cuando resulta incómoda para determinados sectores de poder.

Finalmente, la consejera insistió en la necesidad de sentar precedentes claros y firmes para evitar que hechos similares se repitan, asegurando que hará su parte para que la historia registre lo ocurrido y para que la democracia “no vuelva a ser amenazada de esta manera”.