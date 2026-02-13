  1. Inicio
Abastecen macrodistritos de salud y reanudan servicios odontológicos

La municipalidad realizó una licitación por L23 millones en medicamentos y ya se recibieron tres lotes valorados en L2.5 millones.

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 09:17 -
  • Lisseth García
Los lotes de medicamentos comienzan a ser distribuidos en todos los centros de salud y macrodistritos municipales.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

Los sampedranos pueden acudir a los centros de salud y macrodistritos a consulta y obtener también el medicamento necesario.

El abastecimiento está garantizado. La municipalidad, con los impuestos de los sampedranos y tras un proceso de licitación, recibió 13 lotes de medicamentos del cuadro básico a un costo de 2,561,000 lempiras.

Es la segunda entrega de medicamentos que recibe la Gerencia de Salud, como parte de una Licitación Pública valorada en 23 millones de lempiras, adquiridos con fondos municipales.

Entre los medicamentos recibidos se encuentran acetaminofén, ácido fólico, ambroxol, amikacina, amoxicilina con ácido clavulánico, dexketoprofeno, hedera helix, hidrocortisona, irbesartán, metronidazol, sales de hidratación oral y sertralina.

Nohelia Henríquez, directora municipal del área de farmacia, explicó que los medicamentos corresponden a la Licitación Pública realizada el año pasado por un valor de 23 millones de lempiras.

Asimismo, detalló que en esta ocasión se trata de medicamentos de alto flujo de consumo en la Gerencia de Salud, principalmente para enfermedades respiratorias, control de la presión arterial y otros tratamientos que diariamente solicitan los usuarios.

“Nosotros le podemos dar respuesta a la población que tanta necesidad tiene ante la escasez en el sistema gubernamental”, dijo la médica.

Henríquez informó que durante la semana continuarán recibiendo más lotes de medicamentos y señaló que “esperamos para final de mes haber concluido la recepción de los medicamentos y continuar con el proceso de este año”.

La licitación pública de medicamentos cubre las áreas de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, así como el Policlínico Las Palmas.

Ya se paga por las cirugías en el policlínico municipal Las Palmas

Los medicamentos se reciben y directamente pasan a las farmacias para atender a todos los pacientes, indicó la doctora.

El sistema de salud de la Municipalidad de San Pedro Sula está integrado por tres macro distritos de salud, 14 clínicas ubicadas en distintos sectores de la ciudad, además del Policlínico Las Palmas, el servicio de Telemedicina y dos módulos “Caminantes Saludables”.

Macrodistrito de salud Las Palmas

De esos medicamentos, el macrodistrito de salud Las Palmas recibió lo equivalente a L1.7 millones para continuar abasteciendo el Policlínico Las Palmas.

Esta tercera entrega contempla medicamentos respiratorios como bromuro de ipratropio y salbutamol; antiinflamatorios, entre ellos budesonida y metilprednisolona; antihistamínicos como difenhidramina; antibióticos como levofloxacina; protectores gástricos como omeprazol y esomeprazol; además de fármacos de uso hospitalario crítico como dobutamina, naloxona, neostigmina y atracurio.

La municipalidad también adquirió equipo odontológico y se reanudaron las atenciones en el macrodistrito Las Palmas.

Servicios odontológicos

Otra buena noticia para los sampedranos es que la Gerencia de Salud, reanudó los servicios de odontología en el Macro Distrito de Salud Las Palmas. Por motivos de remodelación se habían suspendido estos servicios.

Actualmente, el equipo médico practica fluorización, evaluaciones dentales, limpieza, extracciones, y posteriormente se programarán cirugías cordales.

Mirna Reyes, coordinadora municipal de las clínicas de salud, informó que reanudaron las atenciones en el área de odontología en el Macro Las Palmas con equipo moderno que permitirá brindar así una atención médica de calidad y calidez.

“Contamos con todo un equipo completamente nuevo, gracias a la gestión del alcalde Roberto Contreras y tenemos cuatro clínicas odontológicas para atender a toda la población que lo requiera”, manifestó Reyes.

“Hemos recibido el nuevo equipo que ha comprado el alcalde por medio de licitación, donde tenemos un equipo de alta tecnología y para un mejor servicio para la población” explicó el médico Diego Howerd.

Solo en el Macro Distrito Las Palmas reciben entre 65 y 70 pacientes diarios en el área de odontología y al mes suman un total de 1,500 ciudadanos, explicaron.

