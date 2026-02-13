Abastecen macrodistritos de salud y reanudan servicios odontológicos

San Pedro Sula, Honduras

Los sampedranos pueden acudir a los centros de salud y macrodistritos a consulta y obtener también el medicamento necesario.

El abastecimiento está garantizado. La municipalidad, con los impuestos de los sampedranos y tras un proceso de licitación, recibió 13 lotes de medicamentos del cuadro básico a un costo de 2,561,000 lempiras.

Es la segunda entrega de medicamentos que recibe la Gerencia de Salud, como parte de una Licitación Pública valorada en 23 millones de lempiras, adquiridos con fondos municipales.

Entre los medicamentos recibidos se encuentran acetaminofén, ácido fólico, ambroxol, amikacina, amoxicilina con ácido clavulánico, dexketoprofeno, hedera helix, hidrocortisona, irbesartán, metronidazol, sales de hidratación oral y sertralina.

Nohelia Henríquez, directora municipal del área de farmacia, explicó que los medicamentos corresponden a la Licitación Pública realizada el año pasado por un valor de 23 millones de lempiras.

Asimismo, detalló que en esta ocasión se trata de medicamentos de alto flujo de consumo en la Gerencia de Salud, principalmente para enfermedades respiratorias, control de la presión arterial y otros tratamientos que diariamente solicitan los usuarios.

“Nosotros le podemos dar respuesta a la población que tanta necesidad tiene ante la escasez en el sistema gubernamental”, dijo la médica.

Henríquez informó que durante la semana continuarán recibiendo más lotes de medicamentos y señaló que “esperamos para final de mes haber concluido la recepción de los medicamentos y continuar con el proceso de este año”.

La licitación pública de medicamentos cubre las áreas de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, así como el Policlínico Las Palmas.