Macro de salud en Las Palmas contará con laboratorio clínico

San Pedro Sula, Honduras

Acercar la salud al pueblo sigue siendo uno de los objetivos primordiales de la actual administración y por ello continúan fortaleciendo la red municipal.

Son 13 centros de salud y tres macrodistritos donde acuden a diario centenares de personas en busca de atención médica, cirugías o consultas.

Para continuar brindando una mejor atención médica a la ciudadanía se habilitó el proyecto de construcción de techo en el área de espera del Macro de Salud en Las Palmas, ubicado en el barrio del mismo nombre.

El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltrán, explicó que la obra comprende trabajos de demolición y desmontaje, excavación, relleno y construcción de zapatas aisladas, así como la instalación de columnas y estructura metálica de techo.

Se trabajó en un área aproximada de 745 metros cuadrados, con cubierta de aluzin, canales y bajantes para el adecuado manejo de aguas lluvias, explicó Beltrán.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

No se trata solo de techar, sino que se incorporó además sistemas de iluminación y climatización en las áreas internas, mejorando las condiciones de comodidad y seguridad para los pacientes y acompañantes.

El alcalde Roberto Contreras expresó que, al constatar la urgencia de contar con un área de espera techada, no dudó en ejecutar esta obra, pues no quería que las personas siguieran esperando ser atendidas aguantando sol y lluvia.

“Aquí estamos cumpliendo las cosas que el pueblo necesita, este sistema de salud que tiene la Municipalidad de San Pedro Sula es gratuito y permite atender a miles de personas con medicinas y servicios médicos de calidad y con calidez”, dijo Contreras.