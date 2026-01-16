Macro de salud en Las Palmas contará con laboratorio clínico

Acercar la salud al pueblo sigue siendo uno de los objetivos primordiales de la actual administración y por ello continúan fortaleciendo la red municipal.
Son 13 centros de salud y tres macrodistritos donde acuden a diario centenares de personas en busca de atención médica, cirugías o consultas.
Para continuar brindando una mejor atención médica a la ciudadanía se habilitó el proyecto de construcción de techo en el área de espera del Macro de Salud en Las Palmas, ubicado en el barrio del mismo nombre.
El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltrán, explicó que la obra comprende trabajos de demolición y desmontaje, excavación, relleno y construcción de zapatas aisladas, así como la instalación de columnas y estructura metálica de techo.
Se trabajó en un área aproximada de 745 metros cuadrados, con cubierta de aluzin, canales y bajantes para el adecuado manejo de aguas lluvias, explicó Beltrán.
No se trata solo de techar, sino que se incorporó además sistemas de iluminación y climatización en las áreas internas, mejorando las condiciones de comodidad y seguridad para los pacientes y acompañantes.
El alcalde Roberto Contreras expresó que, al constatar la urgencia de contar con un área de espera techada, no dudó en ejecutar esta obra, pues no quería que las personas siguieran esperando ser atendidas aguantando sol y lluvia.
“Aquí estamos cumpliendo las cosas que el pueblo necesita, este sistema de salud que tiene la Municipalidad de San Pedro Sula es gratuito y permite atender a miles de personas con medicinas y servicios médicos de calidad y con calidez”, dijo Contreras.
Abastecimiento de medicamentos
El alcalde reveló que las bodegas están llenas de medicamentos para los próximos meses y anunció que este año el Macro Distrito de salud en Las Palmas contará con un laboratorio clínico, a fin de brindar servicios de salud más completos a los sampedranos.
Aseguró que en este tipo de obras se reflejan los impuestos que pagan los sampedranos. “Vamos a continuar trabajando en esta administración municipal sin sacar un lempira prestado, seguiremos desarrollando San Pedro Sula” aseguró.
El gerente de Salud, Roque Reyes, manifestó que el nuevo techado en el área de espera vendrá a beneficiar a todos los pacientes que a diario llegan al Macro Distrito de Salud y el Policlínico Las Palmas, con instalaciones adecuadas y segura.
Explicó que el Macro Distrito de Salud Las Palmas sigue atendiendo de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm; los sábados de 7:00 am. a 4:00 pm. y los domingos de 7:00 am. a 1:00 pm.
El gerente de salud recordó que desde el 2022 a 2025, en este centro se brindaron 672,973 tenciones en las áreas de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, psicología, nutrición, radiología, atención integral a la mujer, odontología y vacunación.
Otro de los avances es que en el macrodistrito de Las Palmas comenzó a funcionar el quirófano municipal. El pasado 30 de octubre, la administración municipal realizó la primera cirugía ambulatoria en el Policlínico Las Palmas. A la fecha, se han efectuado 98 procedimientos, como parte de esta obra inaugurada, para contribuir a la reducción de la mora quirúrgica en los hospitales nacionales.
Los vecinos, Ramón Rosa Ramos, Manuel Antonio Maradiaga y Franklin Funes, agradecieron las obras en beneficio de la población.
“El proyecto es excelente y muy bonito, podemos esperar a ser atendidos por los médicos sin ningún problema, ya sea que llueva o haga sol, estamos seguros”, manifestaron.
De acuerdo al presupuesto municipal aprobado para el 2026 se ejecutará una partida importante para fortalecer los centros de salud y macrodistritos en el municipio.