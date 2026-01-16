Sector privado pide rediseñar políticas financieras para fortalecer a las mipymes

San Pedro Sula Cortés

En calidad de intermediaria, la empresa privada de la zona norte busca impulsar la formalización y el crecimiento del sector de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) mediante la articulación con el gobierno central durante los próximos cuatro años. Los grandes empresarios reconocen la importancia del sector mipyme en la economía del país, ya que genera más del 70% del empleo. No obstante, el sector enfrenta numerosos retos que no lograron superarse durante el gobierno saliente de Xiomara Castro, según líderes de las mipymes.

Con la participación de más de 200 mipymes, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) llevó a cabo un conversatorio para escuchar sus retos, necesidades e identificar oportunidades de crecimiento. Del total de empresas participantes, el 70.1% son microempresas, el 22.3% pequeñas, el 4.6% medianas y el 3% grandes. Durante el encuentro, los participantes expusieron desafíos que, con el paso de los años, continúan sin resolverse, como la excesiva tramitología, la centralización de algunos procesos únicamente en Tegucigalpa, la falta de programas de financiamiento, incentivos fiscales para la formalización de empresas, tributos diferenciados para la importación de materia prima y la apertura de nuevos mercados para la comercialización de productos, entre otros. Los sectores con mayor participación fueron industria, con un 21%; comercio, con un 20%; servicios y consultoría, con un 12%; agroindustria, con un 10%; construcción e inmobiliario, con un 8%; y otros sectores, que representaron el 29%. Karim Qubain, presidente de la CCIC, explicó que la pequeña empresa es un pilar fundamental para la generación de empleo y el desarrollo del país. "Creemos firmemente en el diálogo como un instrumento esencial para construir mejoras, propuestas y políticas públicas. Escuchar a la pequeña empresa nos permite comprender mejor sus realidades y plantear iniciativas que respondan a sus necesidades reales", afirmó. Qubain reconoció que la pequeña empresa enfrenta desafíos históricos como el acceso al financiamiento, la carga tributaria, la complejidad de los trámites y un entorno económico desafiante, factores que inciden directamente en su capacidad de crecimiento y formalización. En ese sentido, recordó que cerca del 80% de los afiliados de la CCIC pertenece a este sector, lo que lo convierte en una prioridad permanente dentro de la agenda gremial.

Desde la CCIC se han promovido iniciativas como la aprobación de la Ley de Empleo Parcial y la amnistía tributaria y aduanera. Las propuestas y los retos expuestos por las mipymes serán sistematizados y elevados a las nuevas autoridades del gobierno entrante de Nasry Asfura, para el período 2026-2030. Efraín Rodríguez, dirigente de las mipymes, explicó que urge la implementación de programas de crédito con bajas tasas de interés para contar con capital de trabajo. Además, advirtió que la importación masiva de productos chinos está afectando gravemente al sector. Rodríguez señaló que muchas mipymes siguen estancadas y no han dado el salto hacia la modernización, en parte por la falta de recursos para invertir. Aunque no precisó cifras, indicó que numerosas empresas han tenido que cerrar, mientras que otras han surgido desde la informalidad, con ingresos suficientes únicamente para subsistir. “Hemos estado estancados; necesitamos modernizarnos. Muchas empresas siguen produciendo de manera artesanal y así no hay forma de competir. Necesitamos un diálogo con el Gobierno y trabajar juntos”, concluyó. Varias mipymes lamentaron que se haya derogado la Ley de Empleo por Hora sin que fuera sustituida por otra normativa, así como la eliminación, durante el gobierno de Xiomara Castro, de programas como Crédito Solidario, que otorgaba préstamos pequeños a bajas tasas de interés, obligándolos a recurrir a prestamistas que cobran hasta un 20% de interés. “Han sido cuatro años difíciles. He tenido que reducir personal y, con muchos sacrificios, mantener la planilla actual. He creído en mi país y decidí endeudarme para invertir, y ahora estoy a punto de perderlo todo. Necesitamos apoyo”, expresó Héctor Arriaga, microempresario. Mauricio Kattán, empresario, declaró que es fundamental escuchar las necesidades de las mipymes para que, desde la CCIC, se pueda gestionar ante el Gobierno central apoyo para este importante sector de la economía, especialmente ante las altas expectativas generadas por el nuevo gobierno. “El tema de la tramitología es abismal. Se debe agilizar el gobierno digital, porque la pequeña empresa enfrenta altos costos para formalizarse. Hay mucho por hacer”, señaló. Kattán indicó que es necesario rediseñar las políticas financieras para modernizar los sistemas de financiamiento, particularmente para emprendedores y pequeños empresarios, así como facilitar el acceso a una vivienda propia.

Rodolfo Dumas, abogado y directivo de la CCIC, reiteró que en materia crediticia existe un amplio margen de mejora, especialmente para reducir las altas tasas de interés que afectan a la pequeña empresa y dificultan el acceso a una vivienda digna, un derecho básico del ser humano. “Hay segmentos como la agricultura en los que la banca no está otorgando créditos debido a la inseguridad jurídica provocada por la invasión de tierras, un problema sumamente grave para el país”, lamentó.