Empleo, inversión y seguridad jurídica demanda empresa privada en SPS a Nasry Asfura

San Pedro Sula, Honduras

Generar empleo, priorizar proyectos en el Valle de Sula y el rubro del turismo, así como impulsar la inversión en infraestructura, son algunos de los principales aspectos que los empresarios de la zona norte esperan del nuevo gobierno que encabezará Nasry Asfura. Las expectativas son altas y todos los sectores aseguran estar listos para trabajar de la mano con la nueva administración en la región donde se genera el 65 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Los gobiernos centrales han quedado en deuda con la zona norte y, en particular, con San Pedro Sula, ante la falta de iniciativas que impulsen el desarrollo económico, la generación de empleo y un clima de inversión favorable. De forma general, los sectores productivos esperan una administración pública eficiente, ética y orientada al servicio, que permita avanzar como país y brindar tranquilidad a la población hondureña.

"La seguridad jurídica es importante"

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que las expectativas son positivas. “Conocemos el espíritu de trabajo y de diálogo del presidente electo Nasry Asfura y confiamos en que trabajará junto al sector empresarial en favor del desarrollo del país y del bienestar de todos los hondureños”, expresó. La CCIC reiteró su disposición de colaborar de manera constructiva, desde los espacios gremiales y técnicos, en iniciativas que impulsen el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del clima de inversión, en beneficio de Honduras. Qubain señaló que, como empresario, el presidente electo conoce la importancia de la seguridad jurídica para las inversiones, así como la necesidad de apoyar la inversión nacional y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera. Aseguró que se requieren políticas públicas orientadas a atraer inversiones productivas que generen empleo masivo, impulsen sectores estratégicos y fortalezcan las cadenas de valor a nivel local y regional. En este proceso será clave el rol del Congreso Nacional, del cual esperamos una agenda enfocada en el desarrollo y el bienestar de la población”, indicó. Para el dirigente empresarial también es fundamental fortalecer la educación y la formación para el empleo y la productividad, promoviendo el desarrollo del capital humano como base del progreso económico, mediante la formación técnica, la innovación y el acceso a oportunidades para todos. “De igual manera, se necesita una administración pública eficiente, ética y orientada al servicio, que facilite el quehacer empresarial a través de procesos claros, tiempos razonables y un uso intensivo de la tecnología”, detalló. Agregó que es indispensable mantener políticas fiscales responsables que aseguren el control del endeudamiento, como un factor clave para generar confianza en la economía, condiciones esenciales para el crecimiento, la creación de empleo y el bienestar de la población.

"Inversión en infraestructura es fundamental"

Para Guillermo Hall, empresario de la nueva generación del Grupo Platino, líder en el sector construcción en la región, el nuevo gobierno debe generar condiciones claras y estables que permitan invertir y trabajar con mayor confianza. “Si el objetivo es hacer crecer la economía e incrementar el PIB, la inversión en infraestructura es fundamental, porque es la base sobre la cual se construye la productividad del país”, afirmó. Hall explicó que cuando habla de infraestructura se refiere a carreteras, puertos, aeropuertos, energía y servicios básicos, pero también a la educación y capacitación de las personas. “Todo esto permite que las empresas produzcan, reduzcan costos y compitan mejor, y que los hondureños puedan integrarse a empleos especializados y mejor remunerados, compitiendo en mercados cada vez más exigentes”, señaló. A criterio del empresario, una infraestructura adecuada mejora la logística, atrae inversión nacional y extranjera y genera empleo. Cuando estas bases existen, el sector privado puede invertir con visión de largo plazo, ampliar operaciones y seguir apostando por Honduras como un país competitivo. Como empresario joven, considera que el país debe atraer industrias de mayor valor agregado, como fábricas de componentes electrónicos, teléfonos, vehículos y procesos industriales más automatizados, orientados a la exportación hacia Estados Unidos y la región. “Este tipo de inversión genera empleos de mayor calidad, eleva los ingresos y permite que Honduras deje de competir solo por costo y empiece a competir por productividad y talento”, recomendó.

"El turismo debe ser prioridad nacional"

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones de San Pedro Sula, espera que el turismo sea una prioridad nacional para las nuevas autoridades y una herramienta real de desarrollo y generación de empleo. “Es importante que como país comprendamos que el turismo es la industria más transversal e inclusiva, ya que genera empleos directos e indirectos y activa múltiples sectores de la economía. Honduras tiene el potencial para consolidarse como un país multidestino, combinando turismo de reuniones y convenciones, cruceros, turismo de ocio y aventura, así como el fortalecimiento de destinos y distritos turísticos”, afirmó Orellana. Sostuvo que para lograrlo se necesita una estrategia clara, menos burocracia y proyectos tangibles en los destinos, además de atraer inversión nacional e internacional. “En ese proceso, el rol del Estado debe ser el de facilitador y tener mayor presencia territorial, con decisiones más cercanas a los destinos y a la dinámica real del sector, generando confianza, reglas claras y condiciones para que el sector privado invierta y genere más empleo”, aseguró. Según Orellana, el sector turismo está listo para trabajar de la mano con el nuevo gobierno y avanzar con resultados visibles en el corto plazo.

"Se debe conformar una mesa de trabajo"

Por su parte, Menotti Maradiaga, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámara), señaló que espera tres acciones prioritarias: promover la unidad nacional, conformar una mesa de trabajo con todos los sectores y priorizar los proyectos del Valle de Sula desde los primeros días de gobierno. Indicó que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes) no puede esperar más, debido al cierre de empresas y la pérdida de empleos que ha vivido el país. “Urgen reuniones en una mesa exclusiva de trabajo donde estén representados los sectores de la sociedad civil, la clase obrera y los gremios, además de actores que influyan en la reactivación de la producción nacional”, enfatizó. Maradiaga consideró necesario reducir la dependencia de las remesas y fortalecer a los productores nacionales, ya que el sector Mipyme es uno de los mayores generadores de empleo formal, una de las principales necesidades del país. Añadió que se debe trabajar en temas como el monotributo, la Ley de Empleo por Hora y una legislación especial que permita que la micro y pequeña empresa se mantenga en el tiempo y continúe generando empleo. “El trabajo es arduo y es urgente llamar a la unidad del país y conformar una mesa de trabajo donde estén todos los sectores representados”, reiteró.Las expectativas en los distintos rubros son amplias y coincidentes.

"La certidumbre es clave"