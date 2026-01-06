Conozca cuánto invertirá la alcaldía en salud el 2026

El mejoramiento de las clínicas y macrodistritos de la red municipal de salud en San Pedro Sula figuran entre los proyectos que la municipalidad realizará en el 2026.
De acuerdo al plan de inversión en infraestructura aprobado por la Corporación Municipal en el sector salud, destacan siete proyectos donde se invertirán 53 millones de lempiras.
El proyecto donde se invertirán L15 millones es el mejoramiento del macrodistrito Las Palmas, donde recién se construyó el policlínico y otras remodelaciones.
En el plan de infraestructura figura también la construcción de una clínica odontológica en el barrio Medina, mejoramiento en el macrodistrito de la Seis de Mayo, reubicación de la clínica municipal en la colonia 15 de septiembre en el sector Chameleçon.
Además, figura la construcción de una clínica municipal en el sector de Jucutuma a un costo de L13 millones, y el mejoramiento de los macrodistritos de salud en Las Palmas y Cofradía.
El objetivo es acercar la salud a la población, dice el alcalde Roberto Contreras. Como parte de la rendición de cuentas en el último año de su gobierno, el alcalde explicó que en materia de salud se trabajó de manera sostenida para garantizar el acceso a la atención primaria y fortalecer la prevención y el cuidado de la comunidad.
Contreras destacó el trabajo en las clínicas y macro distritos de salud municipales, donde se ampliaron horarios de atención y se mejoró la cobertura en distintos barrios y colonias, logrando beneficiar a más de 367 mil ciudadanos con atención médica de calidad y calidez.
"De las más de 367 mil atenciones, 296,769 fueron atenciones médicas,36,544 en el área de odontología, 25,678 en vacunación y 8,422 en atención a la mujer", indicó.
El gerente de salud municipal, Roque Reyes, explica que uno de los logros más destacados en salud es la construcción del primer Policlínico Municipal, donde se realizan cirugías menores.
"Es un avance histórico para el sistema de salud de la ciudad que permite ampliar la capacidad de atención, reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos y brindar respuestas más rápidas y eficientes a la ciudadanía", aseveró.
En un informe presentado por los encargados de salud municipal, en dos meses de funcionamiento en el policlínico 98 vecinos fueron intervenidos quirúrgicamente, mejorando así su calidad de vida. Entre las cirugías que se practicaron están 27 ginecológicas, 13 pediátricas, una gastroenterología.
También se realizaron 57 cirugías generales que comprenden hernio plastias, resección de masas, cistectomías, drenaje de absceso, colecistectomía laparoscópica, lipoma, vasectomía, extracción de proyectil, lavado y debridamiento de pie diabético, septoplastia (otorrinolaringología), varicocelectomía, remodelación de cicatriz de oreja y exceresis de masa.
Brigadas en barrios y colonias
Con este proyecto, el alcalde Roberto Contreras refleja el esfuerzo continuo por consolidar un sistema de salud municipal cercano, eficiente y humano, con el objetivo de seguir mejorando la atención y el bienestar de la población este nuevo año 2026.
Asimismo, se desarrollaron 42 brigadas médicas con la Unidad Móvil con las que 19,327 vecinos fueron beneficiados con atención médica, odontológica, nutricional, vacunación y hemogramas.
Las brigadas se llevaron a cabo con la Unidad Móvil en los sectores de Cofradía, Lomas del Carmen, colonia Guillén, Ocotillo, Satélite, Fesitranh, Rivera Hernández, Chamelecón, barrio Cabañas, colonia Roberto Suazo Córdova y colonia La Puerta.
También en la colonia Aurora, Modelo, Valle de Sula, Villa Olímpica, Montefresco, San José V, Gracias a Dios, barrio Guamilito, barrio Lempira, El Zapotal, entre otras.
Además, en los Macros Distritos de Salud Las Palmas y de Cofradía se brindó y seguirá dando el servicio de radiología, practicando 1,692 ultrasonidos. En atención odontológica, 36,554 vecinos fueron beneficiados y 8,380 con atención integral a la mujer.
También se desarrollaron las brigadas “Niños Sanos” con la cuales se intervinieron 21 centros educativos, beneficiando a 4,734 escolares. Los equipos de la Gerencia de Salud también llevaron a cabo operativos de fumigación interviniendo 60,615 viviendas, logrando eliminar 605, 753 criaderos de zancudo transmisor del dengue hemorrágico.