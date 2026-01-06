Conozca cuánto invertirá la alcaldía en salud el 2026

San Pedro Sula, Honduras

El mejoramiento de las clínicas y macrodistritos de la red municipal de salud en San Pedro Sula figuran entre los proyectos que la municipalidad realizará en el 2026.

De acuerdo al plan de inversión en infraestructura aprobado por la Corporación Municipal en el sector salud, destacan siete proyectos donde se invertirán 53 millones de lempiras.

El proyecto donde se invertirán L15 millones es el mejoramiento del macrodistrito Las Palmas, donde recién se construyó el policlínico y otras remodelaciones.

En el plan de infraestructura figura también la construcción de una clínica odontológica en el barrio Medina, mejoramiento en el macrodistrito de la Seis de Mayo, reubicación de la clínica municipal en la colonia 15 de septiembre en el sector Chameleçon.

Además, figura la construcción de una clínica municipal en el sector de Jucutuma a un costo de L13 millones, y el mejoramiento de los macrodistritos de salud en Las Palmas y Cofradía.

El objetivo es acercar la salud a la población, dice el alcalde Roberto Contreras. Como parte de la rendición de cuentas en el último año de su gobierno, el alcalde explicó que en materia de salud se trabajó de manera sostenida para garantizar el acceso a la atención primaria y fortalecer la prevención y el cuidado de la comunidad.

Contreras destacó el trabajo en las clínicas y macro distritos de salud municipales, donde se ampliaron horarios de atención y se mejoró la cobertura en distintos barrios y colonias, logrando beneficiar a más de 367 mil ciudadanos con atención médica de calidad y calidez.

"De las más de 367 mil atenciones, 296,769 fueron atenciones médicas,36,544 en el área de odontología, 25,678 en vacunación y 8,422 en atención a la mujer", indicó.

El gerente de salud municipal, Roque Reyes, explica que uno de los logros más destacados en salud es la construcción del primer Policlínico Municipal, donde se realizan cirugías menores.

"Es un avance histórico para el sistema de salud de la ciudad que permite ampliar la capacidad de atención, reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos y brindar respuestas más rápidas y eficientes a la ciudadanía", aseveró.