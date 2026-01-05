Abierta matrícula en los cuatro centros técnicos municipales

La matrícula en los cuatro centros institutos técnicos municipales ya está abierta y muchos jóvenes pueden cambiar su vida al inscribirse y cursar una de sus carreras.
La municipalidad cuenta con cuatro institutos de educación técnica: Chamelecón, Honduras, Corea, Sampedrano Americano y Agroambiental en El Merendón.
Desde noviembre estuvo abierta la pre matrícula y más de 700 jóvenes se inscribieron. Hoy la matrícula está abierta y los interesados pueden cursar mecánica, automotriz, soldadura, carpintería, barbería, belleza, mantenimiento y reparación de máquinas de coser industrial, ebanistería, electricidad, enfermería, diseño gráfico, electrónica entre otros.
En un año el estudiante estará listo para trabajar en cualquier área técnica de las que se están impartiendo y podrán incorporarse al sistema productivo del país o formar su propio emprendimiento.
Al momento de matricularse, cada joven recibe de manera gratuita un kit académico que incluye pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares. Asimismo, se dará transporte y uniforme gratis.
El alcalde Roberto Contreras explica que para este año se puso a disposición un abanico de carreras técnicas en los cuatro centros técnicos donde no se cobra matrícula ni mensualidad.
Además, recordó que la educación técnica es un semillero para cambiar una sociedad. "La educación técnica salvavidas y cuando se abre un colegio técnico se cierra una cárcel”, dijo el alcalde.
Para dar oportunidad a los jóvenes que trabajan, el alcalde explicó que se habilitó una jornada nocturna híbrida virtual, de lunes a viernes en horario de 6:00 a 9:00 pm y presencial práctico los sábados de 1:00 a 6:00 pm y los domingos de 8:00 am a 12:00 del mediodía.
Se ha implementado también el bachillerato en Humanidades, con una duración de dos años, y el Bachillerato Acelerado, un año en alianza con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER). Si quiere obtener más información acerca de esta modalidad puede llamar al teléfono 9239-0857.
Oportunidad gratuita
La Gerente de Desarrollo Socioeconómico, Kathya Amador, explicó que actualmente el horario de atención de matrícula es el mismo de la pre matrícula de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, en las instalaciones de cada uno de los centros técnicos impulsados por la municipalidad de San Pedro Sula.
Detalló que el Centro de Capacitación Técnico Chamelecón está localizado en la calle principal de la colonia San Isidro de Chamelecón, contiguo a la estación de Bomberos.
Este instituto ofrece las carreras de Belleza, Corte y Confección, Electricidad Industrial, Estructura Metálicas, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial, Ebanistería, Refrigeración Industrial y Mecánica de Motos.
Este centro cuenta con instalaciones pedagógicamente adecuadas, atendiendo a la población estudiantil de lunes a viernes, en un horario de 7:00 am a 4:00 pm. Para consultas llamar al teléfono (504)8909-8515.
El Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea está ubicado en la colonia Intersindical, sector Stibys, 15 calle en el desvío a Villas Mackay.
Los estudiantes pueden optar en este centro por las carreras de Barbería, Belleza, Diseño Gráfico, Electricidad Industrial, Electrónica, Estructuras Metálicas, Mecánica Automotriz, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial.
Además, tienen la opción de estudiar mecánica de motocicletas, Refrigeración Industrial, Cristalería y Vidrios, Enfermería, Reparación y Mantenimiento de Computadoras.
El horario de clases es de 7:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono (504) 9367-4084.
El Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano está ubicado en la colonia Del Valle, 3 calle, 1 y 2 avenidas, antiguo local del IPC, en la salida este de la ciudad.
En el Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano están las carreras de Mecánica de Reparación de Motocicletas, Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, Diseño Gráfico y Refrigeración Industrial, Cristalería y Vidrios.
Los interesados en graduarse en enfermería, Reparación y Mantenimiento de Computadoras y Mecánica Automotriz también tienen este centro como una opción. Atiende a la población estudiantil en horario de 7:00 am a 4:00 pm. Para mayor información llamar al teléfono 9239-0857.
El Centro Técnico Municipal Agroambiental está en El Merendón y es el último que fue creado. Ofrece la carrera técnica agroambiental, con especialidad en agricultura sostenible, agroforestería, ecoturismo, gestión ambiental y otros conocimientos técnicos brindados por el Programa de Centros Técnicos de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Está localizado en la comunidad El Naranjito, sector El Merendón atiende en el horario de 7:00 am a 2:00 pm, de lunes a viernes. Si tiene interés en este centro puede llamar al teléfono 9244-0731.
El padre de familia interesado en la Educación técnica para sus hijos debe presentar los documentos que se requieren como partida de nacimiento y el nivel académico que esté el alumno, explicó la gerente de desarrollo económico.
Recordó que entre los requisitos para poder matricularse y gozar de los beneficios están: tener desde 16 hasta 21 años, excepto en enfermería que se debe tener 18 años; partida de nacimiento (original y copia); certificado de estudios (9 grado o bachillerato); constancia de conducta; tarjeta de salud; tipo de sangre; cuatro fotos tamaño carnet; copia de cédula del padre/encargado y hacerse acompañar del padre/encargado.
En 2025 se graduaron 1,300 jóvenes de las distintas carreras en los centros técnicos municipales.