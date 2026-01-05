Abierta matrícula en los cuatro centros técnicos municipales

San Pedro Sula, Honduras

La matrícula en los cuatro centros institutos técnicos municipales ya está abierta y muchos jóvenes pueden cambiar su vida al inscribirse y cursar una de sus carreras.

La municipalidad cuenta con cuatro institutos de educación técnica: Chamelecón, Honduras, Corea, Sampedrano Americano y Agroambiental en El Merendón.

Desde noviembre estuvo abierta la pre matrícula y más de 700 jóvenes se inscribieron. Hoy la matrícula está abierta y los interesados pueden cursar mecánica, automotriz, soldadura, carpintería, barbería, belleza, mantenimiento y reparación de máquinas de coser industrial, ebanistería, electricidad, enfermería, diseño gráfico, electrónica entre otros.

En un año el estudiante estará listo para trabajar en cualquier área técnica de las que se están impartiendo y podrán incorporarse al sistema productivo del país o formar su propio emprendimiento.

Al momento de matricularse, cada joven recibe de manera gratuita un kit académico que incluye pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares. Asimismo, se dará transporte y uniforme gratis.

El alcalde Roberto Contreras explica que para este año se puso a disposición un abanico de carreras técnicas en los cuatro centros técnicos donde no se cobra matrícula ni mensualidad.

Además, recordó que la educación técnica es un semillero para cambiar una sociedad. "La educación técnica salvavidas y cuando se abre un colegio técnico se cierra una cárcel”, dijo el alcalde.

Para dar oportunidad a los jóvenes que trabajan, el alcalde explicó que se habilitó una jornada nocturna híbrida virtual, de lunes a viernes en horario de 6:00 a 9:00 pm y presencial práctico los sábados de 1:00 a 6:00 pm y los domingos de 8:00 am a 12:00 del mediodía.

Se ha implementado también el bachillerato en Humanidades, con una duración de dos años, y el Bachillerato Acelerado, un año en alianza con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER). Si quiere obtener más información acerca de esta modalidad puede llamar al teléfono 9239-0857.