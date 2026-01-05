"Nasralla es un fabricante de fracasos y un malagradecido": Contreras

San Pedro Sula, Honduras

El presidente del Partido Liberal y alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo que después del 25 de enero dará a conocer si sigue o no al frente de esa institución política. Molesto, arrepentido y casi decepcionado por la falta de liderazgo político real en el Consejo Central Ejecutivo, Contreras dice que los miembros del Consejo no tienen influencia territorial significativa, lo que convierte a esta institución en un ente meramente administrativo y no legislativo.

"El Partido Liberal ha estado totalmente dividido desde que lo tomamos. Tenemos 9 votos en contra y 7 a favor y recientemente fue el señor Nasralla quien dijo que tomaba el control del Partido Liberal y que él iba a ser el líder lo cual nosotros respetamos, pero quisieramos que se valore lo que fue la elección interna cuando sacamos 390 mil votos, pero si él quiere quedarse con la presidencia, pues con gusto se la cedemos" dijo el pollo Contreras. Contreras expresó su arrepentimiento por haber asumido la presidencia del partido, describiéndola como "una papa caliente", y criticó la falta de liderazgo político real en el Consejo Central Ejecutivo. "De las pocas cosas que me arrepiento en mi vida es eso porque lo que menos espera es encontrar enemigos dentro de su propio partido y es más, desde que llegue había división porque quien manejaba el central era Iroska Elvir, Maribel Espinoza y Allan Ramos, pero eso ya es historia" dijo. Lo que sigue hoy es pasar a la toma de posesión y seguir trabajando por San Pedro Sula. "Hay mucha tela que cortar y cuando fue la primer sesión muchos ya querían hablar de negocios, establecer plataformas por un millón de lempiras y cosas así y yo me opuse a ello, también me opongo a que saquen cheques a título personal de pagos de energía eléctrica cuando son cheques que deben de salir a nombre de las instituciones". Contreras dice que ese tipo de situaciones le generó antipatía y eso es normal. "Hay un cisma político porque no se define todavía qué candidatura van a apoyar en la presidencia del Congreso Nacional y yo prefiero quedarme en SPS porque en Tegucigalpa se enredan mucho las cosas" dijo. El presidente del Partido Liberal dice que no ha contemplado su renuncia y lo que quieren es tomar posesión el 24 de enero en Expocentro y luego haremos una toma de posesión pública el 25 de enero con la gente y luego de ello definiremos cuál será la posición dentro del Partido Liberal.

Nací liberal y me moriré liberal

"Yo nací liberal, soy Liberal y moriré siendo liberal", asegura el alcalde de los sampedranos, al mismo tiempo que recordó que en ningún momento el expresidenciable Salvador Nasralla reconoció su triunfo ni la felicitación y siempre demostraron que ellos querían el control del central y que bien que lo tengan ahora. Contreras fue contundente al manifestar que él es alcalde de San Pedro Sula y no florero de San Pedro Sula y como presidente del central considera que es urgente devolverle el poder político a los alcaldes. "La pérdida catastrófica del Partido Liberal de 80 mil votos en contra en Tegucigalpa solo denota que dentro del Consejo Central del Partido Liberal no hay ningún liderazgo político porque ninguno es dirigente de colonia o tienen liderazgo como persona entonces eso dice que ese ente debe ser administrativo y no legislativo", detalló. Yo siempre he preferido ser útil a ser importante, dijo el alcalde, al mismo tiempo que pidió nuevamente dejar que el Partido Nacional gobierne y convertirse en verdadera oposición. "Tras tomar posesión del cargo el 25 de enero convocaré a una conferencia de prensa porque los 190 mil votos, superando los 170 mil del ingeniero Nasralla, lo que demuestra su liderazgo local y su capacidad de movilización electoral, aspecto que considera fundamental para el futuro del partido", indicó.

Soy el único alcalde que no salió bajo la sombra de Nasralla y tenemos un liderazgo marcado y cuando vengan las elecciones de nuevo el Partido Liberal va a venir a tocar las puertas de San Pedro Sula para buscar estos votos. "Hoy no quieren al presidente, pero mañana van a querer al pollo, entonces vamos a ver quién necesita más a quién". Concluyó diciendo que Salvador Nasralla es un malagradecido por naturaleza, lo mismo que su esposa nosotros le hicimos a las reuniones y nunca puso un lempira. "Es como que lo haya metido a mi casa y después me quiera correr con todo y mi familia", criticó Contreras. Lo calificó como un fabricante de fracasos porque es una persona que ha corrido tres veces la presidencia y siempre busca culpables cuando el verdadero culpable de la debacle política es el ingeniero Salvador.