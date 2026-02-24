“Esto duele”: el mensaje de Hilary Duff tras la muerte de Carradine

La muerte de Robert Carradine, recordado por interpretar a Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire, ha generado múltiples reacciones entre sus antiguos compañeros de reparto, quienes lo despidieron con mensajes de afecto y gratitud.
Carradine, también conocido por sus papeles en Revenge of the Nerds y Escape from L.A., falleció a los 71 años. Su hermano y representante, Keith Carradine, confirmó su muerte en una declaración a NBC News. En el comunicado se señaló que el actor “sucumbió” al trastorno bipolar, condición que padeció durante casi dos décadas.
Hilary Duff, quien dio vida a su hija en la ficción, compartió dos fotografías junto al actor y le dedicó un mensaje en Instagram.
“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Les estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo querían”, escribió.
Jake Thomas se despide de Robert Carradine
Jake Thomas, quien interpretó a su hijo en la serie, también publicó un homenaje en la misma red social.
“Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida. Y era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico”, señaló.
Thomas describió a Carradine como parte de su “familia” y aseguró que conserva “muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia” a lo largo de los años.
“Momentos buenos, momentos difíciles y muchas risas entre medias. Lo admiraba de niño. Y más tarde, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que, a sus ojos, hacía algo bien”, añadió.
El actor cerró su mensaje con una despedida: “Descansa tranquilo, Bobby. Te quiero. — ‘Jaker’”.
Las muestras de afecto de sus compañeros de Lizzie McGuire resaltan no solo el vínculo profesional que compartieron en pantalla, sino también la relación cercana que mantuvieron fuera de ella.