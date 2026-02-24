“Esto duele”: el mensaje de Hilary Duff tras la muerte de Carradine

La muerte de Robert Carradine, recordado por interpretar a Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire, ha generado múltiples reacciones entre sus antiguos compañeros de reparto, quienes lo despidieron con mensajes de afecto y gratitud.

Carradine, también conocido por sus papeles en Revenge of the Nerds y Escape from L.A., falleció a los 71 años. Su hermano y representante, Keith Carradine, confirmó su muerte en una declaración a NBC News. En el comunicado se señaló que el actor “sucumbió” al trastorno bipolar, condición que padeció durante casi dos décadas.

Hilary Duff, quien dio vida a su hija en la ficción, compartió dos fotografías junto al actor y le dedicó un mensaje en Instagram.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en la pantalla. Les estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo querían”, escribió.