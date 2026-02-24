Robert Carradine, recordado por Lizzie McGuire, fallece a los 71 años

El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión Lizzie McGuire, falleció a los 71 años por suicidio, según publica Deadline.
“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar”, señala la familia en un comunicado remitido al medio estadounidense.
“Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, concluyen.
Su hermano mayor, Keith Carradine, explicó al medio estadounidense que Robert “luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció”.
“No hay nada de qué avergonzarse —dijo—. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma —señaló—. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño”.
Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público por el personaje de Sam McGuire, el padre en la serie Lizzie McGuire, protagonizada por Hilary Duff.
Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys, un papel para el que su hermano David lo animó y lo convenció de acudir a la audición al decirle que “tenía todo que ganar y nada que perder”.
Posteriormente, apareció en la película ganadora del Óscar Coming Home (El regreso, 1978), dirigida por Hal Ashby y protagonizada por Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en Mean Streets (Malas calles, 1973), de Martin Scorsese.
El actor también participó en el western The Long Riders (Forajidos de leyenda, 1980) y en el filme Revenge of the Nerds (La revancha de los novatos, 1984).
Las reacciones a la muerte de Robert Carradine no se hicieron esperar. Familiares y allegados destacaron su carácter afable y su capacidad para unir a quienes lo rodeaban.
Una de las voces fue la de la actriz Ever Carradine , quien subrayó una lección que consideró “fundamental” en su vida: “Qué pérdida de tiempo es guardar rencor”.
En Instagram escribió: "Mi papá falleció hoy. Mi dulce y gracioso papá, que solo me llevaba 20 años, que nunca perdía la oportunidad de llevarme al aeropuerto o decirme cuánto le encantaba mi aderezo casero para ensaladas, se fue. Si conociste a mi papá, sabes que siempre está ahí. ¿Lo invitas a cenar? Está. Hay un partido de las ligas infantiles en Simi Valley, solo dile a qué hora".
La estrella de “Handmaid's Tale” continuó su homenaje y describió cómo Carradine era padre soltero cuando la criaba en los años 70 y 80. "Siempre que me preguntan cómo llegué a ser tan normal, les digo que es gracias a mi papá. Sabía que mi papá me quería, lo sabía en el fondo de mi corazón, y siempre supe que me apoyaba. Creo que en parte es porque crecimos juntos. Veinte años de diferencia no es mucha, y aunque nunca lo consideré un hermano, siempre lo consideré mi pareja".
“Mi padre era un amante, no un luchador. Era todo corazón, y en un mundo tan lleno de conflicto y división, creo que hoy todos podemos aprender de su ejemplo, abrir nuestros corazones y sentir y compartir el amor”, escribió.
También la actriz Martha Plimpton, hija de Keith Carradine y sobrina del fallecido intérprete, publicó un mensaje en homenaje a su tío.
“Mi tío Bobby fue el mejor de mis ocho hermanos: de sangre, adoptivos y poliamorosos. De todos ellos, él era el mejor”, comenzó.
“Honestamente, es el mejor actor de todos. Y creo que sé por qué. Porque era AMABLE. Tenía una amabilidad innata. Era cariñoso, amoroso y no juzgaba. Y amaba con sinceridad. Cometió errores como cualquier otra persona, como cualquier ser humano. Pero nunca perdió la decencia ni el corazón. Te quiero, Bobby. Hiciste mi mundo más feliz. Te extrañaré muchísimo”, añadió.