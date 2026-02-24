Cae presunto cabecilla de la pandilla 18 en San Pedro Sula con armas y droga

San Pedro Sula

Un integrante de la pandilla 18 fue capturado este lunes en un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la colonia Losusa, sector Chamelecón, al sur de San Pedro Sula.

El detenido fue identificado como Roger Marín Zalavarria Fúnez, a quien las autoridades consideran integrante activo de dicha estructura criminal.

De acuerdo al reporte policial, a Zalavarria Fúnez se le considera responsable del porte ilegal de arma de uso prohibido, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido, tenencia de munición de uso prohibido, tráfico de droga y asociación para delinquir.

Durante el operativo se le decomisó un fusil AK-47, un arma de fuego tipo pistola, munición sin contabilizar, droga aún sin contabilizar y un teléfono celular.

Las autoridades indicaron que el detenido será remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente; asimismo, indicaron que en las próximas horas se proporcionarán más detalles de la captura de Zalavarria Fúnez.