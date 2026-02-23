Ultiman a Carla Garmendia en El Progreso, Yoro; su amiga está detenida como sospechosa

El Progreso, Yoro.

En las últimas horas se reportó la muerte violenta de Carla Garmendia, quien presuntamente fue asesinada por su amiga tras una discusión luego de salir de una fiesta en El Progreso, Yoro. Según los datos preliminares, Carla Yamileth Garmendia Chavarría fue asesinada con un cuchillo. La Policía Nacional capturó a la sospechosa, de quien no se reveló su identidad, solo se informó que es una mujer de 32 años de edad, originaria y residente en la aldea Las Brisas de La Libertad, en El Progreso.

Fue arrestada en el barrio Los Pinos de la misma ciudad, cuando pretendía darse a la fuga. En el lugar del operativo se decomisó el arma blanca que supuestamente se usó para cometer el crimen. De acuerdo con el informe policial, el crimen se registró luego de que Garmendia junto a su amiga salieran de una fiesta en la aldea Brisas de la Libertad, entre la noche del sábado y madrugada del domingo 22 de febrero. Testigos del hecho indicaron que las mujeres tuvieron una discusión que terminó en la muerte de Garmendia, quien fue atacada con un arma blanca presuntamente por la otra mujer involucrada.