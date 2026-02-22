  1. Inicio
Líder misquito resulta herido tras altercado en La Ceiba

Modesto Morales, líder misquito y defensor de los derechos humano, fue herido en un altercado en La Ceiba. Autoridades investigan el caso

Modesto Morales se vio involucrado en una discusión con un individuo no identificado.
La Ceiba, Honduras

El líder misquito y defensor de los derechos humanos, Modesto Morales (de 55 años), resultó gravemente herido tras un altercado ocurrido en el barrio El Centro de La Ceiba, Atlántida.

Alrededor de las 11:00 pm del sábado, agentes policiales recibieron una alerta que reportaba a un hombre que se desangraba en la vía pública, frente al Bazar Chapín.

Según versiones preliminares, Morales se vio involucrado en una discusión con un individuo no identificado, quien presuntamente utilizó una botella de cerveza quebrada para herirlo.

Ante la gravedad de la lesión y la considerable pérdida de sangre, agentes de la Policía Nacional trasladaron de emergencia al afectado. A bordo de una patrulla, el líder indígena fue ingresado al Hospital Atlántida, donde permanece en recuperación.

Modesto Morales es originario del departamento de Gracias a Dios y reside en Tegucigalpa. Es conocido por su labor como defensor de los derechos de los pueblos indígenas y por su liderazgo dentro de la comunidad misquita.

Hasta la tarde de este domingo, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con el caso. La comunidad indígena exige una investigación para esclarecer los hechos.

