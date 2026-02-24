“Era un estado de guerra”: el infierno que vivieron turistas tras muerte de El Mencho

Jalisco, México.

Entre el estruendo de los disparos y los bloqueos por parte de narcotraficantes, turistas quedaron atrapados el domingo en unas cabañas de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, donde fue abatido en un operativo militar Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, según cuenta a EFE este martes una testigo tras vivir la jornada violenta en primera línea. "Desde que desperté, los helicópteros ya sobrevolaban muy cerca, y fue alrededor de las 7:00 (15:00 GMT) cuando nuestros familiares intentaron contactarnos”, relata la turista, que pidió mantener el anonimato, al asegurar que esa mañana se dio "cuenta" de que estaba hospedada a pocos kilómetros de la guarida de 'El Mencho', en el complejo turístico Tapalpa Country Club. En esta zona boscosa, rodeada por centenares de árboles y residencias de lujo, la testigo y su grupo de amigos se encerraron en una habitación al fondo de una cabaña, "la más segura", porque "no tenía tantos cristales que pudieran ser atravesados por una bala".

Con la poca señal que llegaba a sus celulares recibieron decenas de mensajes enviados a un chat del condominio, integrado por aproximadamente 60 personas -entre turistas nacionales e internacionales y organizadores-, quienes solicitaban a huéspedes y propietarios "no salir de las cabañas".

"Estado de guerra"

Auera de las cabañas se desarrollaba un fuerte operativo del Ejército mexicano para capturar a 'El Mencho', el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. "Al inicio pensábamos que era un operativo normal, pero después empezaron a llegarnos videos de grupos armados pasando entre las cabañas y, minutos más tarde, escuchamos disparos. Una hora de disparos", recuerda al añadir que fue hasta el mediodía cuando los tiros se detuvieron. Esas balas perseguían a la cabeza del CJNG, quien desde el 21 de febrero se escondía en una exclusiva cabaña con su pareja sentimental. Las conversaciones durante esas horas atrapados eran de temor y aislamiento. "Estábamos en un estado de guerra del que no podríamos salir", señala, al haber un bloqueo con un camión que impedía el paso. "No teníamos más comida" y, sobre todo, "queríamos regresar a casa", porque "nuestras familias viven en Guadalajara, donde la situación estaba "aún peor", agrega. El operativo contra el capo mexicano desató una ola de violencia en todo el país, en la que fallecieron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG.

El regreso hecho "cenizas"

Regresar a la ciudad de Guadalajara la tarde del domingo era una "misión imposible", pues, además de los bloqueos ilegales en Tapalpa, se reportaban más en el estado: 18 en total, según las autoridades federales. "En el chat de los condominios se decía que seguían quemando autos y negocios y que no era seguro regresar (...) Mientras pasaban las horas, yo enviaba cada treinta minutos un mensaje a mi mamá para decirle que todo estaba bien", relata la testigo sobre este episodio. "El miedo no se me quitaba de la piel", subraya. La noche del domingo estuvo marcada por el "insomnio", ante la psicosis de que "alguien entrara o las balas volvieran a sonar".