Siete de cada 10 estudiantes que desertaron eran niños de primaria

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 45,509 niños, niñas y adolescentes abandonaron el sistema educativo hondureño durante 2025, según datos oficiales de la Secretaría de Educación. Los programas que las autoridades anteriores de la Secretaría de Educación (Seduc) ejecutaron para retener a los estudiantes no evitaron que miles de menores se retiraran del sistema durante 2025. Este medio conoció que 45,509 niños, niñas y adolescentes inscritos en el sistema educativo hondureño abandonaron los centros antes de finalizar el año escolar. Los datos oficiales revelan que al inicio de 2025 se registró una matrícula de 1,840,376 estudiantes; sin embargo, al cierre del ciclo escolar se contabilizaron 1,794,867 alumnos.

La cifra representa una tasa de abandono del 2.47% respecto a la matrícula inicial; es decir, que por cada 100 estudiantes que iniciaron el año, aproximadamente dos o tres no lo terminaron. De quienes abandonaron los estudios, en 1,283 casos los padres cancelaron la matrícula; mientras que 44,226 alumnos desertaron sin explicación, según datos de la Seduc.

Los departamentos con mayor abandono escolar fueron Cortés, con 7,543 alumnos; Francisco Morazán, con 7,015; Yoro, con 4,108; Comayagua, con 3,871; y Olancho, con 3,624 educandos. El 79% de quienes desertaron cursaban educación básica (de primero a noveno grado), siendo primero, séptimo y octavo los grados con mayor inasistencia. En el nivel medio se registró el 18% de la deserción, y décimo grado concentra la mayor parte de los casos.

Programas de Educación

Pese a programas como la matrícula gratis y la merienda escolar, implementados por la administración anterior, la cifra de deserción no mostró variación significativa respecto al año previo. Al cierre de 2024, el número de desertores fue de 45,493; mientras que las cancelaciones sumaron 1,424 alumnos. Onan Cálix, representante del sector magisterial, manifestó que durante la administración de Xiomara Castro no hubo estrategias efectivas.

En relación con el programa de matrícula gratis, indicó que no representaba un beneficio directo para los alumnos. “La matrícula gratis solo era para el mejoramiento del centro educativo”, afirmó. “La merienda escolar solo llega una vez cada tres meses a los centros, eso quiere decir que el niño solo come uno o tres días máximo; además no hubo incentivos como becas sociales y otros programas atractivos que retengan a los alumnos”, explicó. Añadió que muchos padres no cuentan con condiciones económicas para adquirir materiales escolares, lo que incide en el abandono. En ese sentido, recomendó a las actuales autoridades enfocarse en programas sociales que incluyan libros de texto, materiales, uniformes y mochilas. “Además de eso se deben crear becas de excelencia académica para niños con índice arriba del 91%, así como becas sociales dirigidas a estudiantes con problemas económicos. La otra situación que puede ayudar es la dotación de kit escolar”, expresó.

Causas