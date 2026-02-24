El caso de dos policías que habrían agredido a menores durante celebración del Día del Niño en Intibucá

La Esperanza

El Ministerio Público (MP) presentó ayer un requerimiento fiscal contra dos agentes de la Policía Nacional señalados de agredir físicamente a dos menores de 12 años durante la celebración del Día del Niño en el departamento de Intibucá.

A Yimy Arturo Méndez González y Cristian Alejandro García Sánchez se les supone responsables del delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de los menores, de acuerdo a la información del MP.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2025 en el Centro Básico “José Cecilio del Valle”, en la comunidad de Agua Caliente, municipio de San Francisco de Opalaca.

Ese día, estudiantes, maestros y padres de familia desarrollaban actividades recreativas por el Día del Niño. Alrededor de las 12:30 del mediodía, los alumnos fueron trasladados al campo de fútbol para continuar la celebración.

En ese momento, mientras los menores permanecían a la orilla de la calle, pasó la patrulla policial número RPM-912, asignada a la posta de Monte Verde.

Según el expediente investigativo, tras escuchar los gritos propios de la actividad, los agentes descendieron del vehículo y, sin mediar palabra, se dirigieron de manera violenta contra los niños.

La acusación detalla que el agente Méndez González habría tomado del cuello a uno de los menores y le propinó una patada en el pecho y dos en el estómago, provocándole dificultad respiratoria hasta hacerlo desmayar.