Comando irrumpe en cárcel de Puerto Vallarta: 23 presos escapan y un custodio muere

Ciudad de México

Un ataque armado contra la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, facilitó la fuga de 23 presos y dejó un guardia muerto, informaron este lunes autoridades estatales.

La evasión ocurrió el domingo, en medio de la ola de violencia desatada tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó con la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó en una rueda de prensa que el ataque se perpetró desde el exterior de la cárcel y derivó en una fuga masiva, por lo que se activaron alertas en otros estados y operativos para recapturar a los evadidos.

”La información que se tiene, el pase de lista, son 23 los PPL (personas privadas de la libertad) que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura”, detalló Hernández.

Según el funcionario, el grupo armado disparó contra las instalaciones y derribó un portón con un vehículo, lo que abrió el acceso y permitió la fuga de los internos, además de causar la muerte de un guardia.

La fuga ocurrió en medio de bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, que autoridades federales atribuyen a una reacción del crimen organizado tras el operativo contra Oseguera.