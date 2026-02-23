  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Lily Collins protagonizará el biopic sobre 'Breakfast at Tiffany’s'

La actriz, conocida por protagonizar la comedia de drama de Netflix 'Emily in Paris', protagonizará la película de cómo se hizo 'Breakfast at Tiffany's'

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 15:46 -
  • Agencia EFE
Lily Collins protagonizará el biopic sobre 'Breakfast at Tiffany’s'

Fotografía de archivo de la actriz Lily Collins.

FOTO: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Los Ángeles, California.

La actriz estadounidense Lily Collins interpretará a la leyenda de Hollywood Audrey Hepburn en un nuevo proyecto cinematográfico que narrará cómo se hizo 'Breakfast at Tiffany's' ('Desayuno con diamantes').

"Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Honrada y entusiasmada, no alcanzo a expresar lo que siento", indicó Collins este lunes en su cuenta de Instagram junto a una foto de la legendaria Hepburn vestida con el atuendo del clásico de 1961, una de las películas más icónicas del Hollywood dorado.

La actriz, conocida por protagonizar la comedia de drama de Netflix 'Emily in Paris', formará parte de este proyecto, basado en el libro de Sam Wasson 'Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman', según informó The Hollywood Reporter.

El guión correrá a cargo de Alena Smith, creadora de la serie de Apple 'Dickinson'.

Winona Ryder volverá a trabajar con Tim Burton en 'Wednesday'


Adaptada de la novela corta del exitoso escritor Truman Capote, la película dirigida por Blake Edwards sigue a la socialité Holly Golightly (Hepburn) mientras conoce a un escritor en apuros que se muda a su edificio de apartamentos.

La película, que todavía no tiene fecha de estreno ni se han aportado más detalles al respecto, narrará la caótica preproducción de esta comedia romántica, incluyendo teorías como que Capote quería que Marilyn Monroe protagonizara la cinta.

Tanto Capote como la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head y Edwards aparecerán en el filme, todavía sin título, de acuerdo con la revista especializada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias