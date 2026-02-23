Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Los Ángeles, California.

Nick Reiner se declaró este lunes no culpable del presunto asesinato de sus padres, el director Rob y Michele Reiner, en un tribunal estatal del centro de Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres el pasado 14 de diciembre.

El caso incluye "circunstancias especiales", agravantes que la legislación de California contempla como elegibles para la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional.

De acuerdo con NBC, Reiner vestía una prenda de una sola pieza en color canela, llevaba el cabello rapado y solo habló ante el tribunal para renunciar a su derecho a un juicio rápido, lo que implica aceptar que el proceso se prolongue más allá del plazo legal establecido.

La próxima comparecencia de Reiner ante el tribunal está fijada para el 29 de abril.