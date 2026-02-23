Jennifer López conmueve con tierno mensaje de cumpleaños a sus hijos gemelos

La celebración del cumpleaños número 18 de Emme y Max Muñiz fue un momento íntimo y cargado de emociones para Jennifer Lopez, tal como lo dejó ver en sus redes sociales.
La artista compartió en sus redes sociales un montaje de imágenes y videos sobre el crecimiento de sus hijos, acompañado de una carta en la que reflexiona sobre el paso del tiempo y la transformación que la maternidad provocó en su vida.
“La vida me cambió para siempre”, escribió Lopez, evocando el instante en que dio a luz a los mellizos durante una intensa tormenta de nieve en Nueva York.
La cantante continuó en su extensa publicación: “Recuerdo ir en el auto mirando por la ventana, todo estaba cubierto de blanco, y en mi corazón supe que así sería siempre su vida: llena de magia”.
El mensaje de la artista transmitió gratitud y asombro ante la adultez de sus hijos. “No puedo creer que ya sean adultos... ¡18 años! Son tan bondadosos, generosos y cariñosos”, sostuvo.
Y agregó: “Qué afortunado fue el mundo el día en que Dios decidió enviarlos aquí con todos sus talentos, su espíritu y su corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacen para mí y para cualquiera que tenga la suerte de conocerlos”.
En distintos pasajes de la publicación, Lopez utilizó el apodo “coconuts” para referirse a Emme y Max, evidenciando la complicidad que los une.
“Decir ‘los quiero’ nunca podría abarcar la profundidad de sentimiento, afecto y cuidado que tengo por ustedes, mis coconuts. ¡Siempre hemos sido los tres!”, expresó la artista.
Jennifer Lopez destacó el valor de ese vínculo al recordar que, pese a los desafíos, se mantuvieron juntos.
“Siempre nos hemos tenido los unos a los otros para aferrarnos y ser esa presencia estable en medio de cualquier tormenta de nieve. Y les prometo, mis hermosos coconuts, que no importa cuánto crezcan, así será siempre”, señaló en su post.
En el tributo, dedicó palabras personales a cada uno: “Lulu, eres mi rayo de sol... y Max, eres increíble tal como eres”.
Los mellizos, hijos de la cantante y su exesposo Marc Anthony, han acompañado a su madre en momentos clave, como la actuación de Emme junto a ella en el Super Bowl LIV o presentaciones musicales familiares difundidas en redes sociales.
Recientemente, la intérprete relató una conversación con sus hijos alrededor de los diez años: “Ellos me dijeron: ‘No eres una mamá común. No estás aquí todos los días. No nos llevas ni nos recoges como las demás [mamás]’”.
Ese diálogo, ocurrido durante la pandemia, la llevó a repensar sus prioridades y a valorar su presencia cotidiana: “Me di cuenta de cuánto me necesitaban ahí”.
En una narración en video, J.Lo reconoció: “Los chicos, sinceramente, me dieron una nueva dirección. Me hicieron ver qué era real y qué no lo era, y simplemente cambiaron todo”.
Los mellizos han tenido apariciones esporádicas junto a su madre en eventos públicos, como la alfombra roja de la premiere neoyorquina de Kiss of the Spider Woman.
Durante su adolescencia, Emme y Max compartieron presentaciones musicales con Jennifer Lopez, como una interpretación reciente de “Riptide” de Vance Joy, en la que Max asumió la voz principal y Emme tocó la guitarra, demostrando que el talento familiar continúa desarrollándose.
A sus 56 años, la estrella musical mantiene la familia en el centro de su vida, pese a las exigencias de su carrera artística.
El homenaje a sus hijos, compuesto por imágenes inéditas y palabras directas, deja ver la visión de la artista sobre el amor maternal: “Siempre hemos estado juntos en esta travesía”.