Jennifer López conmueve con tierno mensaje de cumpleaños a sus hijos gemelos

La celebración del cumpleaños número 18 de Emme y Max Muñiz fue un momento íntimo y cargado de emociones para Jennifer Lopez, tal como lo dejó ver en sus redes sociales.

La artista compartió en sus redes sociales un montaje de imágenes y videos sobre el crecimiento de sus hijos, acompañado de una carta en la que reflexiona sobre el paso del tiempo y la transformación que la maternidad provocó en su vida.

“La vida me cambió para siempre”, escribió Lopez, evocando el instante en que dio a luz a los mellizos durante una intensa tormenta de nieve en Nueva York.

La cantante continuó en su extensa publicación: “Recuerdo ir en el auto mirando por la ventana, todo estaba cubierto de blanco, y en mi corazón supe que así sería siempre su vida: llena de magia”.

El mensaje de la artista transmitió gratitud y asombro ante la adultez de sus hijos. “No puedo creer que ya sean adultos... ¡18 años! Son tan bondadosos, generosos y cariñosos”, sostuvo.

Y agregó: “Qué afortunado fue el mundo el día en que Dios decidió enviarlos aquí con todos sus talentos, su espíritu y su corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacen para mí y para cualquiera que tenga la suerte de conocerlos”.

En distintos pasajes de la publicación, Lopez utilizó el apodo “coconuts” para referirse a Emme y Max, evidenciando la complicidad que los une.

“Decir ‘los quiero’ nunca podría abarcar la profundidad de sentimiento, afecto y cuidado que tengo por ustedes, mis coconuts. ¡Siempre hemos sido los tres!”, expresó la artista.