Bad Bunny hace especial tributo a Willie Colón en Brasil

Bad Bunny hizo una pausa durante su actuación en Sao Paulo, Brasil, el sábado (21 de febrero) por la noche para reconocer la muerte de Willie Colón, el legendario músico detrás de muchos de los álbumes de salsa más influyentes de la música latina.

Colón falleció a los 75 años. Su mánager de toda la vida, Pietro Carlos, confirmó la noticia el sábado por la mañana. “Willie no solo cambió la salsa. La expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde nunca había estado. Su trombón era la voz del pueblo”, dijo.

Bad Bunny lamentó la pérdida ante su público en el Allianz Parque, pero dijo a la multitud de fans que el impacto de Colón vivirá.

“Hoy se fue una de las leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario”, dice Benito en un video filmado por un fan y publicado en Instagram el sábado, en el segundo de sus dos conciertos en el estadio como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos. “Así que, de parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz a Willie Colon.

Mucha fortaleza a su familia. La inspiración de muchos de estos grandes músicos que dejaron en la tierra no va a morir nunca mientras sigan existiendo jóvenes talentosos como estos que están aquí, manteniendo la música y la salsa y todos los ritmos caribeños vivos”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Colón fue un pionero de la salsa con una extensa lista de éxitos, desde “Ché Ché Colé” y “Aguanile”, grabados con Héctor Lavoe, hasta el álbum Celia and Willie junto a Celia Cruz, y Siembra, que grabó con Rubén Blades y que se convirtió en el álbum de salsa más vendido de todos los tiempos.

Bad Bunny — cuyo tema “DtMF” se elevó recientemente al No. 1 del Hot 100 tras su actuación en el Super Bowl, y quien seguirá su gira próximamente en Sídney, Australia — fue uno de los nombres destacados de la música latina que rindieron tributo a Colón el sábado.