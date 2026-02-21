Gobierno de Puerto Rico despide a Willie Colón como "referente eterno"

San Juan, Puerto Rico

El Gobierno de Puerto Rico despidió este sábado a Willie Colón, que falleció a sus 75 años, calificándolo como un "referente eterno" de la identidad cultural del archipiélago caribeño. "Hoy despedimos con profundo respeto a Willie Colón, maestro del trombón, arquitecto del sonido salsero y referente eterno de nuestra identidad cultural. Su talento brilló desde joven y encontró proyección histórica junto a grandes como Héctor Lavoe y bajo el respaldo de Johnny Pacheco, dejando una huella imborrable en la música latina", señaló el Ejecutivo puertorriqueño en un comunicado.

William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx, fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como 'Idilio', 'Gitana' o 'El Gran Varón'. "Su legado vive en cada trombón que suena, en cada coro que se canta y en cada corazón que aprendió a amar nuestra música gracias a su genio. A su familia, amistades y seguidores, nuestras más sinceras condolencias. Descansa en paz, maestro", añadió el documento del Gobierno. El trombonista fue uno de los músicos clave en llevar la bandera de la salsa alrededor del mundo con las legendarias Estrellas de Fania pero también en sus duetos con otras estrellas del género como el panameño Rubén Blades y el puertorriqueño Héctor Lavoe, sin olvidar tampoco su trabajo junto a la "reina de la salsa", Celia Cruz, todos bajo el sello Fania, con el que firmó a los 17 años.

Mensaje de Rubén Blades

Uno de los primeros en pronunciarse fue Rubén Blades, quien el 20 de febrero compartió un mensaje público: “Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación.” El mensaje reflejaba la inquietud del entorno artístico ante la condición médica del trombonista. Sin embargo, días después la familia confirmó el desenlace con un comunicado oficial. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”. Aunque el comunicado no detalló un parte médico específico, la información previa sobre las complicaciones respiratorias permite establecer que esa fue la causa que desencadenó su deceso.

Quién fue Willie Colón