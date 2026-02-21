Sydney Sweeney y Barbie Ferreira rinden homenaje a Eric Dane

Estados Unidos.

El elenco de “Euphoria” recuerdó a su difunto coprotagonista, Eric Dane, tras su fallecimiento el pasado jueves. Varias estrellas de la serie recurrieron a las redes sociales para compartir un cariñoso homenaje al querido actor, quien interpretó a Cal Jacobs, el padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), en la exitosa serie de HBO. Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en la serie, compartió en Instagram Stories un homenaje a Dane. Sweeney compartió un fragmento de su desgarrador último mensaje en video a sus hijas, Billie y Georgia, en la serie de Netflix “Famous Last Words”. En la parte superior del fragmento, escribió: “Forever will love you” (Te amaré por siempre), junto a un emoji de corazón rojo.

Barbie Ferreira, quien interpretó a Kat Hernandez, también compartió en Instagram Stories el viernes el videoclip de "Últimas Palabras Famosas" de Dane, publicado tras su fallecimiento. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La actriz añadió un simple emoji de corazón blanco encima del video. Por su parte, el creador del programa, Sam Levinson, declaró a Page Six que estaba "desconsolado" por la pérdida de "nuestro querido amigo". "Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo", continuó. "La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición".

"A lo largo de su trayectoria con ELA, Eric Dane se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño", agregó Levi. La familia señaló que el protagonista de "Grey's Anatomy" adoraba a sus fans y estaba eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido a lo largo de los años. Han solicitado privacidad en estos momentos difíciles. "I AM ALS", un movimiento de defensa de la ELA, también emitió un comunicado tras la triste noticia de Dane, quien se desempeñó como un defensor acérrimo, un espíritu generoso y un verdadero defensor del movimiento. "Eric usó su plataforma no para llamar la atención, sino para actuar. Desde el momento en que se unió a I AM ALS, se presentó con valentía y convicción, preguntando cómo podía usar sus superpoderes para ayudar al movimiento a crecer", decía parte del mensaje. “[Él] fue más que un partidario de nuestra misión; fue parte de nuestra familia. Su influencia perdurará en la investigación que se financia, las políticas que se impulsan y la comunidad que ayudó a crecer con su honestidad, su valentía y su convicción de un futuro mejor para quienes luchan con este diagnóstico”.