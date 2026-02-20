Eric Dane en su última entrevista: "Nunca amé a otra mujer como a Rebecca"

Estados Unidos.

Netflix ha lanzado este viernes 20 de febrero la última entrevista que concedió el actor estadounidense Eric Dane, fallecido ayer a los 53 años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en la que se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide "que aprecien el presente".

"El presente es todo, aprecien el momento", dice a cámara Eric Dane, quien saltó a la fama por su personaje del doctor Mark Sloan en la serie 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey').

La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix 'Famous Last Words' ('Últimas palabras célebres') que el artista, que también obtuvo el reconocimiento del público por la serie 'Euphoria', aceptó grabar ya que solo se emitiría después de su muerte.

Confesiones sobre sus luchas y su gran amor por Rebecca Gayheart

En esa conversación, según informa la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", asegura Dane.

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y en ella se ve al actor con dificultades de movilidad y también en el habla.

El intérprete se sincera ante la cámara y se describe como "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre", y reconoce que era un hombre feliz.