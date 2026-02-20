La esposa de Eric Dane canceló el divorcio cuando el actor enfermó

Estados Unidos.

Rebecca Gayheart retiró su solicitud de divorcio de Eric Dane después de que al actor, quien falleció el pasado jueves 19 de febrero, le diagnosticaran ELA, esto, según explicó ella, fue "porque quería enseñar a sus hijas a estar presentes para la familia".

La actriz explicó su decisión en el podcast "Broad Ideas" el pasado mes de noviembre, diciendo que al cancelar su divorcio esperaba enseñar a sus hijas, Billie, de 15 años, y Georgia, de 13, a estar presentes para su familia incluso "en los peores momentos".

"Les decimos: 'Estamos presentes para la gente, pase lo que pase. Él es nuestra familia. Él es su padre'", compartió Gayheart.

La madre de familia también comentó que, durante el diagnóstico de Eric Dane y la gestión de su relación, su principal prioridad fue el bienestar de las niñas y que se sintieron "protegidas" a pesar de que "la situación era difícil, triste y mala".

Los actores se casaron en 2004 y, tras 13 años de matrimonio, la protagonista de "Jawbreaker" solicitó el divorcio en 2018.

Sin embargo, el pasado marzo, cancelaron su proceso divorcio luego de siete años de haberse separado. Un mes después, la estrella de "Grey's Anatomy" hizo público su diagnóstico de ELA.

Durante la entrevista de noviembre, Gayheart, de 54 años, también detalló su dinámica "súper complicada" y admitió que no estaba segura de si estaba manejando la situación "de la manera correcta o incorrecta" al retirar la solicitud.