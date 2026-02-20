La esposa de Eric Dane canceló el divorcio cuando el actor enfermó

Rebecca Gayheart retiró su solicitud de divorcio de Eric Dane después de que al actor, quien falleció el pasado jueves 19 de febrero, le diagnosticaran ELA, esto, según explicó ella, fue "porque quería enseñar a sus hijas a estar presentes para la familia".
La actriz explicó su decisión en el podcast "Broad Ideas" el pasado mes de noviembre, diciendo que al cancelar su divorcio esperaba enseñar a sus hijas, Billie, de 15 años, y Georgia, de 13, a estar presentes para su familia incluso "en los peores momentos".
"Les decimos: 'Estamos presentes para la gente, pase lo que pase. Él es nuestra familia. Él es su padre'", compartió Gayheart.
La madre de familia también comentó que, durante el diagnóstico de Eric Dane y la gestión de su relación, su principal prioridad fue el bienestar de las niñas y que se sintieron "protegidas" a pesar de que "la situación era difícil, triste y mala".
Los actores se casaron en 2004 y, tras 13 años de matrimonio, la protagonista de "Jawbreaker" solicitó el divorcio en 2018.
Sin embargo, el pasado marzo, cancelaron su proceso divorcio luego de siete años de haberse separado. Un mes después, la estrella de "Grey's Anatomy" hizo público su diagnóstico de ELA.
Durante la entrevista de noviembre, Gayheart, de 54 años, también detalló su dinámica "súper complicada" y admitió que no estaba segura de si estaba manejando la situación "de la manera correcta o incorrecta" al retirar la solicitud.
Rebecca Gayheart described her "super complicated" dynamic with estranged husband Eric Dane amid his ALS battle.
"Simplemente estoy presente y tratando de estar ahí para [mis hijos]. Supongo que el tiempo lo dirá", dijo.
En un ensayo conmovedor para The Cut, publicado en diciembre pasado, Gayheart dijo que su amor con Dane "puede que no sea romántico, pero es un amor familiar".
La intérprete también aclaró que ambos “no han vivido en la misma casa durante ocho años”.
Rebecca Gayheart comentó que ambos vivieron relaciones románticas con otras personas mientras estaban separados —a ella se la ha relacionado con el multimillonario Peter Morton y él salió con la cineasta Janell Shirtcliff en junio de 2025—, pero que se ven regularmente en reuniones familiares.
“Este año, las chicas y yo hemos pasado mucho tiempo en casa de Eric, que está a unos 12 minutos en carro de la nuestra”, continuaba el ensayo. “Comemos muchas juntas. Hacemos muchas visitas sin previo aviso; bueno, no solo las visito. Siempre llamo y les digo: ‘Voy a subir la colina’ o ‘Voy a dejar a Georgia’”, comentó Rebecca en ese entonces.
Triste adiós
Eric Dane falleció el pasado jueves 19 de febrero, 10 meses después de anunciar su diagnóstico de ELA. Tenía 53 años.
La familia de Eric Dane declaró a People: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA".
"A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha", continuó el comunicado. "Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño".