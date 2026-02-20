Bad Bunny arrasó en la gala de Premio Lo Nuestro

Miami, Florida.

Bad Bunny emergió como el gran ganador de la edición de 2026 de ‘Premio lo nuestro’, seguido por Carín León, en una gala en la que abundaron las lágrimas, los homenajes y la defensa de los inmigrantes latinos en Estados Unidos. El artista puertorriqueño fue el máximo ganador de la noche con seis premios, entre ellos Artista del Año, Canción del Año por ‘DTMF’ y Álbum del Año por ‘Debí tirar más fotos’, en una gala que combinó estrenos televisivos, colaboraciones inéditas y homenajes a leyendas de la música latina. El mexicano Carín León cerró la noche con cinco premios, entre ellos Colaboración del Año Crossover por ‘Lost in Translation’, junto a Kacey Musgraves y Canción del Año Pop Rock por ‘Vivir sin aire’, con Maná. Karol G y Maluma recibieron tres premios cada uno. Karol G ganó como Artista Femenina del Año Urbano, Canción del Año por ‘Latina Foreva’ y sumó Colaboración del Año Urbano por ‘+57’, en un equipo que incluyó a Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd.

"Este premio demuestra que cuando se hacen las cosas con autenticidad y amor, la gente siempre las apoya y las celebra", dijo Blessd a la prensa sobre el primer premio de su carrera. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La situación que viven los latinos en Estados Unidos a consecuencia de la persecución migratoria fue un tema constante. "Aprovecho este escenario y lo diré tajantemente, no existe organización, departamento de ningún tipo que si le hace daño a mi comunidad latina goce de mi respeto", subrayó Romeo Santos, el Rey de la Bachata. Majo Aguilar, la artista mexicana más premiada de la noche con dos preseas, las dedicó "a las mujeres de la música mexicana, a los migrantes". Además, al hablar con periodistas aplaudió el mensaje de Santos y reiteró que "el que no da respeto no merece respeto", en clara referencia a las políticas migratorias del Gobierno Trump. El premio a la trayectoria fue para Juanes

Juanes, quien recibió el premio a la trayectoria, apareció en el escenario vestido con una camiseta con el mensaje "Se habla español".

"Yo le debo todo a este país y la comunidad latina de este país. Esta es mi manera de decir que hay que unirnos y nosotros valemos", explicó a EFE. Arcángel recibió el reconocimiento como Ícono Urbano, Los Bukis obtuvieron el premio Legado Musical, el productor Manolo Díaz fue homenajeado con el galardón Visionario, que recibió de manos de su amigo Manuel Alejandro, Juanes y Carlos Vives, quienes lo consideran el artífice de sus carreras en Europa. La española Paloma San Basilio recibió el Premio a la Excelencia que dedicó a la comunidad hispana. "Creo profundamente en el mestizaje, en quien somos como gente de luz, colores, música, comidas y una forma de ver la vida muy especial".

