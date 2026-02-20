Patrick Dempsey da detalles de los últimos días de Eric Dane: "Es triste"

Dempsey se unió al resto del elenco de "Grey's Anatomy" para recordar a Dane tras su impactante fallecimiento a los 53 años. El jueves por la noche, su familia compartió un comunicado con la trágica noticia. "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", comenzaba el comunicado. "A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha".