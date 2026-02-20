Patrick Dempsey da detalles de los últimos días de Eric Dane: "Es triste"

El actor estadounidense Patrick Dempsey compartió varios detalles sobre los últimos días de su coprotagonista de Grey's Anatomy, Eric Dane, antes de su trágica muerte por ELA ( Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Durante una aparición este viernes en "The Chris Evans Breakfast Show", de Virgin Radio UK, Patrick Dempsey dijo: "Me acabo de despertar esta mañana y me dio mucha tristeza leer la noticia".
Tras reflexionar un momento, continuó: "Es difícil expresarlo con palabras. Siento muchísima tristeza por sus hijos".
El actor de "Memoria de un Asesino" añadió: "Me escribía con él, nos mandábamos mensajes, así que hablé con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla".
"Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se estaba deteriorando rápidamente".
Patrcik Dempsey, de 60 años, recordó a Eric Dane como "el hombre más divertido" y "un placer trabajar con él".
"Quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set de Grey's Anatomy", le aportaba muchísima diversión", comentó antes de añadir que "se entendieron al instante".
El actor, que interpretó a Derek Shepherd, recordó la primera aparición de Dane en la serie como Mark Sloan durante la segunda temporada en 2006
"La primera escena lo vi en todo su esplendor saliendo del baño con una toalla puesta, luciendo espectacular, haciéndome sentir completamente fuera de forma e insignificante", recordó entre risas.
"Congeniamos porque nunca hubo competencia. Había un maravilloso respeto mutuo; es increíblemente inteligente y siempre recordaré esos momentos divertidos que pasamos juntos y celebraré la alegría que trajo a la vida de las personas".
Patrick Dempsey también elogió al actor de "Euphoria" por crear conciencia sobre la ELA (esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig) "en esos días que quedan". "Hizo un trabajo increíble al crear conciencia sobre esta terrible enfermedad en esos días que quedan, y esto nos recuerda que todos debemos celebrar cada día como si fuera el último", dijo el actor
"Es algo que debemos recordar, y sin duda, en un mundo con tanta crisis y tanta tragedia, debemos agradecer cada momento que tenemos... Pasar tiempo con nuestras familias, hacer cosas que nos hagan sentir mejor, que beneficien a otras personas, que sean útiles, amables y cariñosos".
Dempsey se unió al resto del elenco de "Grey's Anatomy" para recordar a Dane tras su impactante fallecimiento a los 53 años. El jueves por la noche, su familia compartió un comunicado con la trágica noticia. "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", comenzaba el comunicado. "A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha".