Esperan nombramientos en cargos clave del Gobierno en la zona norte

San Pedro Sula, Honduras

A varias semanas del inicio del actual Gobierno, en la zona norte del país apenas se han realizado cinco nombramientos en instituciones gubernamentales, mientras cargos clave continúan vacantes.

El nombramiento de mayor relevancia ha sido el de Júnior Yaudet Burbara como comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, puesto con rango de ministro que también lo designa como gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Aunque el presidente Nasry Asfura ha visitado en varias ocasiones la Capital Industrial, principalmente para reunirse con representantes de la empresa privada, aún no se concreta la designación de autoridades en dependencias estratégicas.

En días recientes, el mandatario delegó en su secretario privado y coordinador general de Gobierno, Luis Castro, la firma de los acuerdos ejecutivos de nombramiento y cancelación en las secretarías de Estado y demás instituciones del Poder Ejecutivo.