Esperan nombramientos en cargos clave del Gobierno en la zona norte

A varias semanas del inicio del actual Gobierno, en la zona norte del país apenas se han realizado cinco nombramientos en instituciones gubernamentales, mientras cargos clave continúan vacantes.
El nombramiento de mayor relevancia ha sido el de Júnior Yaudet Burbara como comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, puesto con rango de ministro que también lo designa como gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Aunque el presidente Nasry Asfura ha visitado en varias ocasiones la Capital Industrial, principalmente para reunirse con representantes de la empresa privada, aún no se concreta la designación de autoridades en dependencias estratégicas.
En días recientes, el mandatario delegó en su secretario privado y coordinador general de Gobierno, Luis Castro, la firma de los acuerdos ejecutivos de nombramiento y cancelación en las secretarías de Estado y demás instituciones del Poder Ejecutivo.
Instituciones pendientes
En San Pedro Sula permanecen sin titulares las regionales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el Instituto de la Propiedad (IP) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).
También están pendientes designaciones en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), Correo Nacional, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
En similar situación se encuentra el Ferrocarril Nacional, donde tradicionalmente se nombra un gerente, aunque sus funciones se desconocen al estar inoperativo desde hace décadas, así como la Regional de Salud, los hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez, y el Instituto Hondureño de Transporte.
Trascendió que en el caso de Hondutel el cargo sería ocupado por un representante del Partido Liberal, extremo que no ha sido confirmado oficialmente.
Hasta la fecha, los nombramientos efectuados en la zona norte son los de Deither Abbat Quiroz Peña como delegado de Migración y Extranjería; María del Carmen Servellón en la Jefatura de Pasaportes; Rony Rodríguez como director del Sistema Nacional de Emergencias 911, y Rafael Rodríguez como director departamental de Educación.
Analizan los perfiles
Júnior Burbara, comisionado presidencial para el desarrollo del sector logístico, informó que ya inició el proceso de selección con base en la capacidad y experiencia de los aspirantes.
“Ya se han realizado algunos nombramientos en cargos como el 911, Migración y en algunas dependencias de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, indicó, y adelantó que la próxima semana se anunciarán nuevas designaciones.