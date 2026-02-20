Arboleda responde a Wilson Palacios, envía mensaje a jóvenes y palpita el clásico

Tegucigalpa, Honduras.

Sin embargo, Yustin Arboleda fue consultado por las fuertes declaraciones de Wilson Palacios sobre jugadores de la Selección de Honduras . Además, envió un fuerte mensaje a los jóvenes y lo que representa ser extranjero.

Yustin Arboleda , experimentado atacante de los leones, destaca el buen equipo que tiene el rival de turno, además que cuenta con dos goleadores letales como Romario da Silva y Rodrigo de Olivera.

En el campamento del Olimpia la eliminación contra América en la Copa de Campeones de Concacaf dejó reflexiones, pero ahora la mentalidad está en el clásico del domingo ante Motagua.

Olimpia y Motagua se miden en el clásico capitalino este domingo 22 de febrero desde las 6 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 7 de la Liga Hondubet.

CONFERENCIA DE PRENSA DE YUSTIN ARBOLEADA

¿Qué tanto ha influido o para bien esta semana que han podido trabajar sin partido a media semana para preparar a este clásico? ¿Cómo llegan básicamente a este partido?

Yo creo que ha sido una semana bastante importante. Como tú bien lo mencionas, por ahí creo que se necesitaba, no solamente en lo físico, sino también en lo mental.

Creo que desde el día que comenzó el semestre hasta el domingo fue una carga de partidos y emocional bastante fuerte y bueno, yo creo que a veces también hay que parar y nuevamente retomar energía. Ha sido una semana muy productiva donde hemos trabajado bastante bien, así que bueno, esperamos el día domingo hacer un gran partido.

¿Cómo analizan a Motagua en estos momentos?

Es un clásico, creo que Motagua es un equipo importante del país, que tiene muy buenos jugadores. Creo que está bien dirigido y creo que va a ser un partido bastante complicado, si bien por ahí no hemos tenido la posibilidad de verlo mucho este semestre, más que los resúmenes porque a veces estamos jugando, a veces estamos de viaje, pero siempre uno está analizando a los rivales, así que bueno, sabemos nosotros que más allá de lo que puedas analizar, de lo que puedas ver de los rivales, creo que los clásicos son partidos aparte, como tal creo que tenés que prepararlo de una manera distinta, así que bueno, como tal lo estamos preparando con mucha responsabilidad, bueno, ojalá que el día domingo podamos conseguir la victoria.

¿Qué análisis han hecho dentro del plantel y qué tan importante es conseguir esa victoria ante Motagua?

Creo que siempre va a doler quedar eliminado de una competencia la cual siempre uno llega con mucha ilusión, pero creo que ya también lo hemos hablado ya es parte del pasado, ahora enfocarnos en lo que está al frente, que es la Liga.

Tuvimos un entrenador que siempre nos dijo: "Los torneos internacionales son bonitos". Llega con la ilusión de disputarlo, de querer ganarlo, pero el pan nuestro de cada día es la Liga Nacional. Entonces, como el tal tenemos que afrontarla con responsabilidad.

Sabemos que no va a ser nada fácil, creo que se está viendo que va a ser un torneo bastante difícil, bastante parejo, así que bueno, hay que de cambiar de aquí, dejar eso atrás y ahora enfocarnos en la liga, que es lo más importante que tenemos al frente.

¿Y cómo trabajar en esta parte donde tanta bulla externa, críticas de todo lo que viene de cara a un clásico no les afecte?

Yo creo que al final las críticas van a estar siempre. Obviamente, creo que cuando uno toma la decisión de ser futbolista profesional tiene que saber de que las críticas van a estar, ni cuando ganas eres el mejor ni cuando pierdes eres es el peor, siempre hay que mantener un equilibrio y para eso creo que uno se debe preparar cada día, tratar de hacer caso omiso lo que se pueda rumorear afuera, nosotros enfocarnos en lo que es nuestro trabajo, trabajar acá en nuestro en nuestro CAR y preparar cada partido a la mejor manera para conseguir los resultados.

Vos que sos delantero y es un duelo interesante, ¿Cómo ves el momento que viven los dos fichajes de Motagua como Rodrigo de Olivera y Romario da Silva?

Bueno, yo creo que eh son muy buenos jugadores, creo que están haciendo las cosas bien. Uno como futbolista siempre quiere que el colega le vaya bien y por ahí creo que a veces al extranjero también se le maltrata mucho acá. Entonces cuando viene el extranjero y las cosas le van bien, pues uno se alegra, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa y cree que el extranjero viene acá a robarse el dinero, el extranjero viene a trabajar como van los hondureños a trabajar a otros países.

Entonces, yo creo que cada vez que viene un extranjero y le va bien, pues uno se alegra porque realmente, solamente uno sabe lo que se vive, así que nada, contento porque les está yendo bien y bueno, esperamos que con nosotros esa situación cambie, ¿verdad? Que sean los extranjeros de nosotros, los que podamos hacer bien las cosas y quedarnos con el resultado, pero en general yo creo que va a ser un partido difícil. Motagua tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores, está bien dirigido y bueno, esperamos que lo más importante nosotros podamos conseguir nuestro resultado y y que la gente pueda irse feliz del estadio.

Nuevamente estamos con el tema de que estamos muy lejos de competir, estamos todavía empantanados en cuanto al rendimiento de nuestro fútbol. América y Los Ángeles FC son demasiado grandes y es complicado comparar, ¿Cómo lo has analizado?

Hablar de los demás equipos creo que no me compete, pero si me pedís mi opinión, yo creo que realmente vos entrás al campo y son 11 contra 11 y poder hacer un partido digno, poder competir.

Pero yo creo que si lo llevamos más allá son muchas cosas, son muchas situaciones, sonará como excusa, pero realmente lo que tú me preguntas es la realidad, o sea, las diferencias están marcadas y hay una gran diferencia entre la MLS, la Liga MX y la Liga nuestra, no es de ahora, ha sido de siempre, creo que lo poderes adquisitivos que tienen esas ligas son muy superior a la nuestra.

Nosotros con nuestras herramientas tratamos de competir y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Por ahí a veces se te puede dar, a veces no se te puede dar. Nosotros en su momento tuvimos la posibilidad de sacar dos equipos de la MLS, pero tampoco es que es tan común.

Entonces yo creo que al final nosotros tenemos que enfocarnos y dedicarnos a lo nuestro, cada uno desde su lugar, tratar de ver qué puede aportar para que nuestra liga y nuestro fútbol cada día crezca y no se siga desvalorizando. Entonces, yo creo que no pasa tanto por si el jugador es bueno, si el jugador es malo. Yo creo que eso abarca un tema más profundo y la verdad que sería interesante poder tratarlo y tratar de salir bien librado de esa situación.

Ayer escuchaba hablar a Wilson Palacios, que para mí es mucho más que Son Heung-min, y ha dicho palabras fuertes para ustedes. Te lo pregunto porque sos como un hondureño más. Ha dicho "bájele a las rayitas", dice que no lo saludaron algunos como que fuera cualquier cosa él...

Pero le pide a ustedes que como profesionales que le bajen, que le bajen cinco cambios, dijo él palabras así, que se den cuenta que antes habían jugadores que eran muy buenos como malos, pero hay que respetar a todos. Así como él respetó al Venado Castro, Montuca Castro en su tiempo, que hoy hay jugadores que hay que bajarle a las rayitas y que cuando están en la Selección no lo demuestran que están para competir a nivel internacional, ¿Crees que son buenos el tipo de críticas de personas, como realmente sabemos lo que jugó en el Tottenham, y todo lo que pudo haber hecho y lo que hizo en Selección Nacional?

La verdad no escuché la entrevista. Ahora que salga la voy a buscar para escucharla. Pero si lo dice Wilson, yo creo que Wilson las veces que me lo he encontrado, que hemos cruzado, siempre ha habido ese respeto y de mi parte esa admiración hacia él por lo que significa para el fútbol hondureño. Yo creo que Wilson, uno de los jugadores hondureños con mayor cartel a nivel internacional.

Me acuerdo cuando estaba pequeño en mi pueblo que me levantaba a ver la Premier, Honduras escuchaba por Wilson. Entonces, yo creo que si él lo dice por algo será y realmente es así. Yo creo que hoy día los valores han perdido mucho en el fútbol. Creo que los más jóvenes y ustedes los periodista también son culpables a veces.

A veces ustedes los periodistas son culpables porque yo creo que todos en la vida tenemos que pasar por proceso. Hoy día los procesos están saltando. Se están saltando los procesos, pero ustedes los periodistas también hacen parte de eso porque acolitan mucha sinvergüenzura. Entonces, yo creo que tiene que haber ese respeto.

Los jugadores grandes tenemos que tratar de dar el ejemplo a los chicos y los chicos, porque ya hay jugadores acá en liga o en los equipos de liga que tienen uno, dos, tres partidos en primera división y ya no se le puede decir nada. Ya se molestan. Claro, yo entiendo el mundo que vivimos, hoy es muy fácil.

¿Sabes a qué edad yo vine a tener mi primer teléfono? Que me lo compré con mi salario cuando firmé mi primer contrato como profesional. Tenía 18 años. Igual hoy día voy a ver los jugadores de la reserva, llegan en carro todos con iPhone y claro, ven todo fácil. Entrenan con nosotros, los tratamos como nos trataron a nosotros cuando éramos juveniles. Entonces, todo ese tipo de cosas han hecho que los caminos se vayan desviando.

Sí, los jóvenes tienen el mismo derecho que tenemos nosotros, pero también tienen la misma responsabilidad. Entonces, cuando las cosas salen mal a los primeros que buscan, ¿A quién?, a los grandes, a los pequeños no les dicen nada, pero son los primeros que la pasan pidiendo que hay que darle posibilidad a los jóvenes. Al joven se le va a dar posibilidad, pero él la tiene que ganar y tiene que aprovecharla. El fútbol no es de edad. O sos profesional o no soy profesional.

Como yo les digo a los jóvenes, cuando te pones la camiseta de Olimpia y entras al campo, tenés la misma responsabilidad que tiene Jerry (Bengtson), que es el mayor de nosotros, el capitán y el joven y quién lo hace poco quién lo demostró Dereck, ¿Y hoy dónde?, Está triunfando en una liga importante del continente. Entonces, tienen que tomar eso como ejemplo y no es que uno a veces, como se dice, a veces quiera molestar, uno quiere el bien para los jóvenes porque hay calidad.

Porque si no hubiera calidad uno dice, "No." Pero el jugador hondureño es bueno. El otro día yo hablaba con Jorge (Álvarez) y le decía, "anteriormente había otro biotipo de jugadores y se le sacó provecho". Lastimosamente hoy no sale en ese tipo de jugadores. Hay otra calidad de jugador, otra característica y bueno, hay que aprovechar esa. Entonces, creo que también engloba muchas cosas y todos tenemos que tratar de colocar nuestro granito de arena.

Como yo he dicho cuando yo ando en mal momento y me critican, yo tengo que comerme las críticas. Y si un periodista me critica porque yo ando mal de rendimiento, yo no voy a ir a confrontar ese periodista. Yo tengo que trabajar para revertir eso. Aparte yo me conozco y puedes tener momentos buenos y no solamente en el fútbol, en la vida también, tener momentos buenos y tener momentos no muy buenos. Y con todo eso hay que saber convivir, por eso hay que mantener un equilibrio. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, que cada quien conozca dónde está y saber dónde quiere ir.

Yustin, me llamó la atención lo que dijo sobre que tratan mal a los extranjeros y quiero que nos aclare un poquito sobre eso, ¿Te has sentido así en personal? y por otro lado sobre lo que dicen los extranjeros al salir de Honduras que hay cosas raras en el fútbol hondureño, ¿Qué decir sobre eso?

Bueno, te respondo, te comienzo con lo segundo. Cosas raras hay en todos lados. Yo no yo no te puedo venir a decir acá si pasan cosas raras porque yo no lo he visto ni lo he escuchado. Si pasan pues en Olimpia no pasan. Yo estuve 3 años en Marathón, tampoco pasaron. Entonces no puedo decirte si pasan o no pasan en los otros equipos, eso es en un lado.

Por el otro lado, sí, porque yo he escuchado mucha gente y muchos periodistas, muchos periodistas o no sé si son periodistas o no lo son, o se escudan detrás de un teléfono o una cámara. Hablan mal de los extranjeros, que el extranjero viene a robarse el dinero, el extranjero no viene a robarse el dinero. Porque acá hay una costumbre que piensan que todos los extranjeros que vienen acá vienen a ganar más que los nacionales. A veces el directivo prefiere ir a buscar un extranjero que le va a cobrar menos que un nacional.

¿Me entiende? Y también la gente quiere que vengan extranjeros de primer nivel a Honduras, de Sudamérica no van a venir extranjeros de primer nivel a Centroamérica. Se van a Europa, se van a México, se van a la MLS, se van a otros lugares donde realmente económicamente sí van a sacar una gran diferencia.

Entonces, yo creo que obviamente no son todos, porque también hay muchos periodistas que son respetuosos y que realmente ni tocan el tema de si es extranjero o no es extranjero, van a juzgar o van a analizar su rendimiento en el campo, sea extranjero o sea nacional y como tiene que ser, porque el fútbol es así, porque entonces vamos a criticar a los extranjeros, las ligas europeas todas están llenas de extranjeros. Todas, ¿O cuántos jugadores de la selección de España juegan en el Real Madrid?

Son pocos. Casi todos son extranjeros. Obviamente no nos comparamos con ese tipo de jugadores. Entonces, uno está donde tiene que estar. Lastimosamente es así, porque si nosotros somos jugadores, yo soy extranjero. Obviamente tengo una, ya soy hondureño por el tiempo que llevo en el país y porque tengo un derecho. Pero yo llegué acá siendo extranjero y vine acá a Honduras porque era el lugar donde debería venir.

Porque si tuviera otra característica, otras condiciones, quizá hubiera habido otras mejores ligas. Y es así, ustedes como periodistas trabajan en Honduras porque son de acá, si no estuvieran trabajando en ESPN, en Fox Sports. Entonces, también tenemos que ubicarnos y saber dónde estamos. Cada uno sueña con mejorar y cada uno quiere ser mejor. Ustedes quieren ser mejores periodistas, nosotros queremos ser mejores jugadores.

Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco más coherentes a la hora de dar opiniones, porque es que es muy fácil yo venir y decir, "vos como periodista sos tal y tal y tal cosa". Obviamente vivimos un mundo de las redes sociales donde todo el mundo se cree guapo en las redes sociales, pero te ven en la calle y no se atreven a decirte nada. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir cambiando por el bien de nuestro fútbol y por el bien de nuestra sociedad.

Sos un jugador ya emblemático en Olimpia, ha ganado muchos títulos, goleador, ¿Te sientes muy cómodo en Olimpia?

Yo creo que cómodo no, porque si estuviera cómodo no sé en qué sentido me lo pregunta también la comodidad.

Sí, en lo deportivo.

Bueno. Por supuesto, si uno está cómodo, está bien en un lugar donde te tratan bien pues uno quiere estar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte siempre, por ahí escuché el otro día que decían que mi ciclo en Olimpia ya terminó, mi ciclo no ha terminado en Olimpia, mi ciclo va a terminar en Olimpia cuando Dios y la directiva lo digan, no cuando la gente lo diga. Porque a veces tenemos memoria corta.

A veces yo por ahí escucho que gente dice, "van cinco fechas y no ha hecho un gol ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos minutos he jugado? ¿Alguno de ustedes sabe cuántos minutos he jugado este torneo yo? Muy poco, pero ¿por qué he jugado muy poco? Pero que ustedes que vienen acá a cubrir, saben, ¿verdad?

Pero hay gente que no viene a cubrir y está sentado en una pantalla todo el día hablando estupideces para que le paguen y no saben la realmente la situación que vive un futbolista. Entonces, yo creo que son todo ese tipo de cosas que no ayudan tampoco al crecimiento de nuestro fútbol, porque si yo voy a criticar a alguien, tengo que tener base y fundamento.

Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ese chip y tratar de realmente, informar a la gente, no desinformarla, porque hay mucha gente que siempre se deja llevar de lo que escucha, porque parecemos loros también a veces. Todo lo que escuchamos, todo lo que replicamos. Entonces, yo creo que es eso. Si voy a estar en Olimpia, no sé cuánto tiempo voy a estar. Todavía tengo contrato aquí. Si Dios quiere que siga en Olimpia, voy a seguir y si Dios me abre la puerta de ir a otro lado, pues es la decisión que uno tiene que tomar porque la vida es así. Yo siempre lo he dicho. La institución va a estar siempre, los jugadores somos de paso. Entonces, lo más importante siempre va a ser la institución y mientras uno esté en la institución tratar de brindarse el máximo para aportar su granito de arena a la institución.

¿Cómo se prepara un clásico después de resultados negativos inmediatos a nivel mental para ustedes los jugadores?

Bien, creo que los clásicos siempre los vas a preparar diferente, distinto. Creo que los clásicos son partidos aparte, no importa cómo llegues, si llegás bien o si no llegan muy bien.

Lo más importante siempre saber la responsabilidad que conlleva jugar un clásico donde ninguno de los equipos lo quiere perder por las repercusiones que normalmente traen los clásicos, así que yo creo que ha sido una semana bastante productiva que la verdad nos ha servido para mejorar, para recuperar gente también, para tratar de ponernos bien esencialmente. Creo que también ha sido un final de temporada y un comienzo de temporada bastante difícil y exigente.

Así que bueno, creo que esta semana que estuvimos para trabajar más tranquilo, desconectado de que tenés que jugar cada dos o tres días, nos ha servido para esa parte que te digo, la parte física y obviamente para que el cuerpo técnico también pueda trabajar un poco.