Familias agobiadas por aumento de la tarifa eléctrica

San Pedro Sula

Esta realidad golpea con fuerza los hogares que mantienen consumos bajos, como aquellas personas que viven solas o que solo activan la refrigeradora, luces y televisores, puesto que sus recibos pasan de montos mínimos o incluso de cero a cantidades que duplican o triplican el valor anterior sin que el uso real de electricidad haya aumentado.

Miles de familias hondureñas comienzan a experimentar una nueva pérdida de su poder adquisitivo porque algunos de ellos que antes contaban con subsidio, ahora deben pagar el consumo completo de energía mientras otros simplemente reciben facturas con saldos notablemente superiores a los habituales.

Dennis Maradiaga, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de La Ceiba, dice que “las empresas y muchos hogares están recibiendo facturas con saldos de consumo mayor consecuencia de haber incrementado el kilowatt”.

A criterio de Maradiaga, “este aumento perjudica a las familias porque les reduce su poder adquisitivo lo cual” desencadena “efectos negativos” en la economía hondureña, pues "reduce la demanda de productos y servicios en detrimentos de las empresas".

José Lanza, ex presidente de esa organización empresarial, agrega que el incremento en la factura de energía de consumo doméstico causa consecuencias negativas en toda la economía de manera directa e indirecta a las personas y empresas.

“No sólo sube el saldo de la factura de consumo de una familia, también suben algunos productos y servicios que pagan porque aumentan los costo de los proveedores, por ejemplo, sube el precio del servicio de internet”, dice Lanza.

Algunas familias consultadas por La Prensa dijeron que no han visto reflejado en sus facturas aumentos y otras dijeron que este cambio representa un golpe adicional a su economía doméstica y coinciden que para hogares pobres esto causa un desequilibrio económico.

La sampedrana Isabel Galindo le explicó a La Prensa que “a finales del año pasado el consumo de la casa no pasaba de los L2,000, pero ahorita en mayo llegó la factura demasiado alta por cerca de L3,500”. Según ella, no ha comprado más electrodomésticos y ha usado los que tiene como lo ha hecho siempre.