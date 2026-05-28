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Cámaras del 911 captaron a sicarios disparar a un taxista en Tegucigalpa

Un taxista fue atacado a balazos por sicarios en moto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa; cámaras del 911 captaron el hecho y la víctima falleció

Cámaras del 911 captaron a sicarios disparar a un taxista en Tegucigalpa

Imagen del video de los sicarios en moto en el momento que le disparan al taxista.
Tegucigalpa, Honduras

Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 captaron el momento exacto en el que dos sicarios que se transportaban en motocicleta en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, le disparan a un conductor de taxi.

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El taxista Pedro Rafael Padilla, de 26 años, falleció en el Hospital Escuela en horas de la noche.

En las imágenes se observa a los sicarios desplazándose en una moto, conducida por una mujer y con un hombre como acompañante, ambos vestidos con ropa oscura y cascos. La motocicleta no portaba placas, según se aprecia en el video.

Tras el ataque, vecinos auxiliaron al conductor del taxi, identificado con el número 0874, quien recibió varios impactos de bala y fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, donde falleció.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para iniciar las investigaciones, donde se levantaron varios casquillos de bala.

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Redacción La Prensa
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