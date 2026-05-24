Bajos precios y sequía afectan a productores de cacao

San Pedro Sula

Los productores de cacao de Honduras registran graves dificultades ante la combinación de la fuerte caída en los precios internacionales y un prolongado período de sequía junto con temperaturas extremas que reducen la productividad de las plantaciones. El precio internacional del cacao alcanzó un pico histórico superior a los $12,900 por tonelada en diciembre de 2024, pero en los últimos días de mayo de 2026 se mantiene alrededor de los $3,700 por tonelada, lo que representa una disminución drástica que afecta directamente los ingresos de los agricultores.

Junto a la presión de los precios, las altas temperaturas alteran el ciclo de la planta, provocan estrés hídrico y modifican los procesos de postcosecha, dicen los expertos y productores. Zoyla Zúniga, productora de cacao en El Merendón, explica que el impacto directo lo sufren por “los malos precios, el clima y la escasez de agua para riego, al no haber agua, la plantación sufre, la producción baja y también los ingresos económicos”. Zúniga y su esposo son propietarios de una plantación de cinco manzanas en la cual cosechan 1,000 libras cada semana. Una parte la venden en el mercado local y otra la destinan para procesamiento artesanal. Ella y tres mujeres poseen una marca denominada Delicias del Merendón con la cual venden chocolate en barra, bombones de chocolate y chocolate en polvo y pinol. “Nosotros vendemos chocolate en barra, bombones, polvo y pinol. Nos hemos capacitado para vender estos productos que con los precios bajo tampoco obtenemos mejores ganancias”, explica.

Al igual que Zúniga, Rina Rivera, producora de cacao de San Marcos, Santa Bárbara, se enfrenta ante el mismo panorama que, aunque es negativo, no pierde las esperanzas, pues "hay soluciones", dice. "Nosotros somos pequeños productores, tenemos una plantación de cuatro manzanas en San Marcos, Santa Bárbara. Además de los precios, el clima nos está afectando, tanto que la quebrada que pasa por la propiedad no tiene agua. La falta de agua afecta el crecimiento de la bellota. Esto se soluciona con un sistema de riego, pero requiere de una inversión grande. Para eso, necesitaríamos el apoyo de alguna institución", dice. Rivera también produce bebidas con cacao y café, pinol, horchata de cacao y otros productos con la marca Turi Cacao, la cual, dice, "es un emprendimiento" que busca desarrollar enmedio de las adversidades.

Dorwing Alexander Martínez Flores, consultor en cacao especializado en postcosecha, fermentación y control de calidad, afirma que el cacao en Centroamérica vive uno de los momentos más difíciles de los últimos años. "Las plagas y enfermedades marcaron el inicio, seguidas por los bajos precios internacionales con alta volatilidad. Ahora, las temperaturas extremas golpean fuertemente al sector agrícola. En varias zonas de Honduras se registran temperaturas de hasta 38 y 39 grados Celsius, con subidas de hasta 40 grados en la costa norte. Estas condiciones afectan directamente las plantaciones de cacao, café y otros cultivos sensibles al estrés hídrico y al exceso de radiación solar", apunta. El consultor, con 14 años de experiencia, advierte que "el problema ya no se limita a la falta de lluvia. El calor extremo altera el comportamiento fisiológico de la planta y toda la dinámica de la postcosecha. Muchas mazorcas presentan coloraciones amarillas que responden a daños por el sol y el estrés hídrico, no a madurez". Le explicó a Diario La Prensa que la planta reduce productividad, los ciclos de cosecha cambian y la baba de cacao llega más deshidratada con alteraciones en sus azúcares y grados Brix.

"Cuando cambian los azúcares, varía completamente el comportamiento de la fermentación. Muchas fermentaciones suben de temperatura demasiado rápido, otras pierden calor antes de tiempo y los protocolos tradicionales ya no responden igual. Esto obliga a realizar ajustes en volteos, tiempos, control de temperatura, manejo de fermentación y secado", dice. Un cacao afectado por estrés térmico genera perfiles más amargos, astringentes y con menor desarrollo aromático si no existe una correcta adaptación técnica durante la postcosecha, dice.