Honduras y toda Centramérica afectada por aumento del gas LPG

San Pedro Sula

En Costa Rica el cilindro de 25 libras registra un incremento de 388 colones (equivalente a aproximadamente 0.76 dólares). La A utoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un ajuste en mayo de 2026 como respuesta a las variaciones internacionales del petróleo.

Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador experimenta aumentos en el precio del cilindro de Gas Licuado del Petróleo de uso doméstico y estos ya provocan efectos económicos negativos en los hogares y pequeños negocios de comidas.

En Guatemala el cilindro de 25 libras contabiliza un aumento de 12 quetzales (equivalente a aproximadamente 1.55 dólares). La Dirección General de Hidrocarburos y Minas ajustó el precio y las empresas distribuidoras aplicaron el precio de 110 quetzales.

En Honduras el cilindro de 25 libras registra un aumento de L7.48 (equivalente a aproximadamente 0.28 dólares). La Secretaría de Energía estableció el nuevo valor oficial de L245.61 a partir del 4 de mayo de 2026.

Adalid Iirias, presidente de la organización Defendemos tu Comida (Defco), dice que “el alza afecta a miles de familias que utilizan este combustible en estufas a gas para preparar sus alimentos y, este aumento, hasta la semana pasada, no estaba dentro del presupuesto de las familias”.

“El aumento del precio del cilindro de gas de 25 libras afecta por un lado la economía de las familias y también a la pequeña y mediana empresa que lo utilizan, me refiero a restaurantes y casetas que venden baleadas, carne asada, burritas y otros alimentos que consumimos los hondureños. Lamentablemente, el afectado será el consumidor final”, dice.

En El Salvador suma un aumento de hasta 0.62 centavos de dolar. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) argumentó que el ajuste es consecuencia de factores internacionales del propano, aunque el subsidio focalizado mitiga el impacto final para beneficiarios, quienes pagan alrededor de 3.09 dólares.