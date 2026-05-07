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Honduras y toda Centramérica afectada por aumento del gas LPG

Todos los países de Centroamérica, a excepción de Nicaragua, registran aumentos en el Gas Licuado del Petróleo de uso doméstico utilizado por las familias en la preparación de alimentos.

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 07:14 -
  • Juan Carlos Rivera
Honduras y toda Centramérica afectada por aumento del gas LPG

Todos los hagares y negocios de comidas de Centroamérica que utilizan el Gas Licuado del Petróleo de uso doméstico son afectados por los incrementos de precios en mayo de 2026.

 Foto : La Prensa
San Pedro Sula

Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador experimenta aumentos en el precio del cilindro de Gas Licuado del Petróleo de uso doméstico y estos ya provocan efectos económicos negativos en los hogares y pequeños negocios de comidas.

En Costa Rica el cilindro de 25 libras registra un incremento de 388 colones (equivalente a aproximadamente 0.76 dólares). La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un ajuste en mayo de 2026 como respuesta a las variaciones internacionales del petróleo.

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En Guatemala el cilindro de 25 libras contabiliza un aumento de 12 quetzales (equivalente a aproximadamente 1.55 dólares). La Dirección General de Hidrocarburos y Minas ajustó el precio y las empresas distribuidoras aplicaron el precio de 110 quetzales.

En Honduras el cilindro de 25 libras registra un aumento de L7.48 (equivalente a aproximadamente 0.28 dólares). La Secretaría de Energía estableció el nuevo valor oficial de L245.61 a partir del 4 de mayo de 2026.

Adalid Iirias, presidente de la organización Defendemos tu Comida (Defco), dice que “el alza afecta a miles de familias que utilizan este combustible en estufas a gas para preparar sus alimentos y, este aumento, hasta la semana pasada, no estaba dentro del presupuesto de las familias”.

“El aumento del precio del cilindro de gas de 25 libras afecta por un lado la economía de las familias y también a la pequeña y mediana empresa que lo utilizan, me refiero a restaurantes y casetas que venden baleadas, carne asada, burritas y otros alimentos que consumimos los hondureños. Lamentablemente, el afectado será el consumidor final”, dice.

En El Salvador suma un aumento de hasta 0.62 centavos de dolar. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) argumentó que el ajuste es consecuencia de factores internacionales del propano, aunque el subsidio focalizado mitiga el impacto final para beneficiarios, quienes pagan alrededor de 3.09 dólares.

El orden es clave para lograr el crecimiento empresarial

Nicaragua es el único país que ha encarado este problema mediante la continuidad de subsidios estatales al gas licuado de petróleo. El gobierno mantiene los precios congelados desde años anteriores y absorbe las variaciones internacionales del mercado.

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Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

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