Alza de combustibles eleva costos de construcción en Honduras

Arnaldo Martínez, presidente de la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/proyectos-encarecen-migracion-construccion-efectos-DA23764979" target="_blank"> Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico)</a>, explicó que actualmente el alza de los combustibles está afectando los fletes y, en menor medida, materiales como el PVC y el cable eléctrico, con incrementos de entre 5% y 10%. “Esto se debe a los precios de resinas internacionales y del cobre; sin embargo, estos rubros representan apenas un 5% cada uno del costo total de una vivienda”, precisó.“Esperamos que pase este mes. Terminando mayo no sabemos qué pasará; no sabemos hasta cuándo van a aguantar los fabricantes de cemento y hierro. Todavía no nos han comunicado incrementos de precio directo”, añadió Martínez.Como resultado, <b>los costos de construcción</b> han experimentado un incremento sostenido en los últimos meses. Este aumento no solo afecta a grandes proyectos de infraestructura, sino también a obras de menor escala, incluyendo remodelaciones y construcciones particulares.