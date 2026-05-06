Nasry Asfura se reúne con EXIM Bank y presidente de Paraguay en Estados Unidos

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con John Jovanovic, presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank), en el marco de la Milken Institute Global Conference 2026.
Durante el encuentro, el mandatario hondureño reiteró el compromiso del país de seguir impulsando condiciones que favorezcan la inversión extranjera y el crecimiento de la economía nacional.
Por su parte, representantes del EXIM Bank destacaron que ven oportunidades relevantes de cooperación e inversión en Honduras, especialmente en sectores estratégicos.
En el mismo evento, Asfura también se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien abordó una posible agenda bilateral.
Ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y Paraguay, así como la ampliación de espacios de cooperación entre ambas naciones.
La reunión contó además con la participación de la canciller de la República, Mireya Agüero, quien acompañó la agenda diplomática del jefe de Estado.