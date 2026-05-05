Nasry Asfura expondrá oportunidades de Honduras ante inversores de Estados Unidos

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participará este miércoles en la Conferencia Global 2026, un foro internacional enfocado en promover inversiones y el desarrollo económico en las Américas.
El evento, titulado “Construyendo prosperidad compartida: una conversación con el presidente de Honduras”, abordará las oportunidades de la región para inversionistas estadounidenses y globales, especialmente en sectores como infraestructura de datos, inteligencia artificial, manufactura avanzada y cadenas de suministro.
Bajo el enfoque “Potencial hemisférico: Inversiones en América”, la actividad reunirá a líderes empresariales y financieros interesados en fortalecer sus operaciones en el hemisferio occidental, en un contexto de búsqueda de mayor eficiencia y reducción de riesgos en la producción.
En la sesión participarán Ramón Escobar, asesor sénior del Instituto Milken, como moderador, junto a Colin Curvilíneo, fundador y director ejecutivo de Colabora Capital Partners; Liliana Reyes, CEO de Fondo de Fondos; y James Scriven, director ejecutivo de BID Invest.
De acuerdo con los organizadores, el creciente interés por América responde a factores como su ubicación estratégica, los vínculos comerciales y el potencial en recursos, además de las inversiones en conectividad, transporte y energía que impulsan un crecimiento más sostenible.
Desafíos económicos
La Conferencia Global 2026, organizada por el Instituto Milken a través de su Centro para el Avance del Sueño Americano (MCAAD), celebra su edición número 29 y reúne a líderes globales, expertos y representantes del sector privado para debatir desafíos económicos, tecnológicos y sociales.
El encuentro contará con más de 200 sesiones, cerca de 900 expositores y alrededor de 4,000 asistentes, además de la cobertura de más de 300 representantes de medios de comunicación, según datos de la organización.
Los organizadores destacan que el objetivo es analizar los cambios recientes en la economía mundial e impulsar soluciones que contribuyan a sociedades más sostenibles, equitativas y resilientes, así como el papel estratégico de América como corredor de comercio y tecnología entre el norte y el sur del continente.