Nasry Asfura expondrá oportunidades de Honduras ante inversores de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participará este miércoles en la Conferencia Global 2026, un foro internacional enfocado en promover inversiones y el desarrollo económico en las Américas.

El evento, titulado “Construyendo prosperidad compartida: una conversación con el presidente de Honduras”, abordará las oportunidades de la región para inversionistas estadounidenses y globales, especialmente en sectores como infraestructura de datos, inteligencia artificial, manufactura avanzada y cadenas de suministro.

Bajo el enfoque “Potencial hemisférico: Inversiones en América”, la actividad reunirá a líderes empresariales y financieros interesados en fortalecer sus operaciones en el hemisferio occidental, en un contexto de búsqueda de mayor eficiencia y reducción de riesgos en la producción.

En la sesión participarán Ramón Escobar, asesor sénior del Instituto Milken, como moderador, junto a Colin Curvilíneo, fundador y director ejecutivo de Colabora Capital Partners; Liliana Reyes, CEO de Fondo de Fondos; y James Scriven, director ejecutivo de BID Invest.

De acuerdo con los organizadores, el creciente interés por América responde a factores como su ubicación estratégica, los vínculos comerciales y el potencial en recursos, además de las inversiones en conectividad, transporte y energía que impulsan un crecimiento más sostenible.