Nasry Asfura aborda fortalecimiento del comercio y la inversión con EE UU

El acercamiento con altos funcionarios del gobierno norteamericano forma parte de la agenda internacional del presidente electo.

El secretario Howard Lutnick y el presidente electo Nasry Asfura.

Estados Unidos

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con el objetivo de analizar el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la inversión extranjera y la cooperación económica entre ambos países.

De acuerdo con lo informado, el encuentro se centró en identificar mecanismos para ampliar el intercambio comercial y generar mayores oportunidades de crecimiento económico, en un contexto marcado por el interés de la nueva administración hondureña de atraer capital extranjero y promover la generación de empleo.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, nos centramos en relaciones recíprocas que generen crecimiento real, empleos reales y resultados reales para Estados Unidos y nuestros socios”, señaló el funcionario estadounidense tras la reunión.

El acercamiento con altos funcionarios del gobierno norteamericano forma parte de la agenda internacional del presidente electo, quien ha reiterado que uno de los ejes prioritarios de su gestión será la reactivación económica y el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas.

Marco Rubio se reunirá con Nasry Asfura en Washington

Este es el primer viaje de Asfura como presidente electo y luego de EE UU se trasladará a Israel, donde irá pactando el restablecimiento de relaciones diplomáticas al mismo nivel, en virtud de que Honduras retiró a su embajador de ese país en 2025.

Tras ser declarado como ganador de los comicios en Honduras, Nasry Asfura dejó en claro que buscará reforzar la relación con EE UU, haciendo énfasis en que es el mayor socio comercial del país y eso debe cuidarse.

Será a partir del 27 de enero cuando Asfura inicie su mandato y la investidura será en el Congreso Nacional.

