Oposición convoca a sesión extraordinaria por riesgo a la alternancia presidencial

Tegucigalpa, Honduras

Diputados de oposición anunciaron la convocatoria a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional para este lunes 12 de enero de 2026, ante lo que consideran posibles amenazas a la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025. La convocatoria fue firmada por los diputados Maribel Espinoza Turcios, Eder Mejía, Suyapa Figueroa Eguigurens, Fátima Mena Baide y Tania Pinto, así como por las diputadas suplentes Merary Díaz y Claudia Ramírez Castillo, según consta en la circular difundida en redes sociales.

De acuerdo con el documento, la sesión está programada para realizarse a las 4:00 de la tarde en las instalaciones de un hotel capitalino. Entre los puntos centrales a discutir figura el análisis de “acciones concretas ante el peligro de la alternancia en la presidencia de la República de Honduras”, tema que, según los convocantes, ha generado preocupación en distintos sectores del país.