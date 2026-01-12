Con estos altos funcionarios del gobierno de Trump se reunirá Asfura este lunes en EE UU

Tegucigalpa

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, tendrá este lunes una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno de EE UU comandado por Donald Trump.

Previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el candidato del Partido Nacional tuvo un voto de confianza por parte de la administración Trump y hoy será recibido en el Departamento de Estado en Washington.

La agenda del nuevo jefe de Estado de Honduras establece que muy temprano por la mañana se reunirá con Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos.

Por la tarde, Asfura Zablah tendrá un encuentro de trabajo con Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU y ahí también estará el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Este es su primer viaje como presidente electo y luego de EE UU se trasladará a Israel, donde irá pactando el restablecimiento de relaciones diplomáticas al mismo nivel, en virtud de que Honduras retiró a su embajador de ese país en 2025.

Tras ser declarado como ganador de los comicios en Honduras, Nasry Asfura dejó en claro que buscará reforzar la relación con EE UU, haciendo énfasis en que es el mayor socio comercial del país y eso debe cuidarse.

Entre los temas que abordará con Allison Hooker, Marco Rubio y Christopher Landau están la inversión, TPS, migración, seguridad jurídica, cooperación y otros.