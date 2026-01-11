Hondureños con TPS comienzan a ser recontratados tras fallo que frena cancelación

Tegucigalpa, Honduras

Los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) comienzan a recuperar la calma tras semanas de incertidumbre. Organizaciones defensoras de migrantes reportan que varios compatriotas han sido recontratados en sus empleos, luego de que una jueza federal detuviera la cancelación del programa y ordenara restablecer automáticamente los permisos de trabajo.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, confirmó que en los últimos días han recibido reportes directos de tepesianos que han logrado reincorporarse a sus empleos. "Nos están contactando compatriotas y otros están enviando mensajes confirmando que sí les están aceptando nuevamente el permiso de trabajo", explicó. No obstante, Flores advirtió que el proceso no ha sido uniforme, ya que muchos empleadores continúan actuando con cautela debido a la confusión generada por la falta de una fecha clara de vencimiento en los permisos laborales. "Algunos patrones los están contratando mes a mes, dejándolo a criterio de ellos, precisamente por la confusión sobre la caducidad del documento", señaló.

Se otorga de manera automática el permiso de trabajo

Ante este escenario, la carta emitida y respaldada por abogados defensores del TPS ha sido clave para que los beneficiarios puedan demostrar que su estatus migratorio se mantiene vigente. Flores explicó que el documento detalla la orden judicial y la obligación de la administración estadounidense de restablecer el TPS y otorgar de manera automática el permiso de trabajo. “La carta ha servido para despejar dudas a muchos empleadores”, afirmó. Sin embargo, el dirigente reconoció que aún persisten casos en los que algunos empleadores no aceptan ni la carta legal ni la documentación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En esas situaciones, los afectados están recurriendo a un tercer paso: contactar directamente a los abogados defensores del TPS para dejar constancia de las denuncias y documentar posibles violaciones a la orden judicial. “Si el empleador rechaza todo, los abogados toman nota de estos casos para poder dirigirse tanto a la jueza como a la administración del presidente Trump, específicamente a USCIS, y denunciar que no se está acatando la orden de restablecer el TPS”, explicó Flores. Actualmente, más de 55,000 hondureños se encuentran amparados bajo el TPS en Estados Unidos. Para ellos, la recuperación de sus empleos representa no solo estabilidad económica, sino también un alivio tras meses de angustia ante la posible pérdida de su estatus migratorio y de su principal fuente de ingresos. Aunque el panorama comienza a aclararse, Flores subrayó que aún es necesario que USCIS emita instrucciones más precisas y visibles, especialmente en lo relacionado con la vigencia de los permisos de trabajo.

