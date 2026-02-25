Sicarios de la MS-13 mataron al abogado René Altamirano, según la Policía

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con las indagaciones, en el caso que atendía Altamirano estarían involucrados dos grupos criminales organizados.

En las averiguaciones de la Policía se mantiene como principal hipótesis que el asesinato del abogado René Altamirano en San Pedro Sula, norte de Honduras, estaría relacionado con uno de los casos que llevaba en el ejercicio de su profesión.

Según los análisis policiales, René Altamirano habría sido víctima de una pugna entre estas dos estructuras delictivas, que “buscan un desquite entre ellas”.

René Altamirano fue asesinado a balazos el viernes 6 de febrero de 2026 en las cercanías de su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina, en San Pedro Sula.

El abogado penalista fue atacado cuando se encontraba en la acera de una pulpería. Fue acribillado por dos sicarios que se transportaban en una motocicleta. El ataque le causó la muerte de manera inmediata.

Según lo informado por las autoridades, las indagaciones apuntan a que los individuos que asesinaron al abogado René Altamirano serían sicarios de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Indicaron que las investigaciones del asesinato, que están a cargo de una unidad especial, registran un avance del 70 %.

El asesinato del reconocido abogado ha generado consternación en el gremio jurídico, cuyos integrantes exigen a las autoridades la captura tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales del crimen.