Jueza impide a EE UU acabar con el programa de reunificación familiar de migrantes

Miami

Una jueza estadounidense impidió de forma temporal acabar con los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, como había ordenado hace un mes la Administración del presidente Donald Trump.

El fallo, ordenado el sábado y difundido este domingo, concede una moción de emergencia a los migrantes afectados, lo que implica una orden de restricción temporal de 14 días contra las nuevas medidas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 12 de diciembre.

”Los demandantes han demostrado daño irreparable para los propósitos de una orden de emergencia temporal. Al balancear el interés de las partes, la corte encuentra que una orden de emergencia está garantizada”, indicó la sentencia de la jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts.

La orden ocurre un mes después del anuncio del DHS de terminar con el programa ‘Family Reunification Parole’ (FRP) para estos siete países, lo que obligaba a inmigrantes amparados con este beneficio a abandonar Estados Unidos a mediados de enero, si carecían de otra alternativa legal para quedarse en el país.