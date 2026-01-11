El papa lamenta ataques a infraestructuras energéticas en Ucrania y pide cese de violencia

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV lamentó este domingo los nuevos y “especialmente graves” ataques en Ucrania, en particular aquellos dirigidos a las infraestructuras energéticas “justo cuando el frío se hace más intenso”, tras el rezo del Ángelus.

“En Ucrania se producen nuevos ataques especialmente graves dirigidos sobre todo a las infraestructuras energéticas, justo cuando el frío se hace más intenso”, afirmó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico.

El pontífice subrayó que estos afectan “gravemente” a la población civil. “Rezo por los que sufren y renuevo el llamamiento a cesar la violencia y a intensificar los esfuerzos para alcanzar la paz”, concluyó.