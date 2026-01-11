  1. Inicio
El papa lamenta ataques a infraestructuras energéticas en Ucrania y pide cese de violencia

Durante su intervención, el papa recordó a los niños, en el día en que bautizó a 20 pequeños en la Capilla Sixtina, y extendió su bendición a todos los pequeños.

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana de su oficina con vista a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de enero de 2026. EFE
Ciudad del Vaticano

El papa León XIV lamentó este domingo los nuevos y “especialmente graves” ataques en Ucrania, en particular aquellos dirigidos a las infraestructuras energéticas “justo cuando el frío se hace más intenso”, tras el rezo del Ángelus.

“En Ucrania se producen nuevos ataques especialmente graves dirigidos sobre todo a las infraestructuras energéticas, justo cuando el frío se hace más intenso”, afirmó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico.

El pontífice subrayó que estos afectan “gravemente” a la población civil. “Rezo por los que sufren y renuevo el llamamiento a cesar la violencia y a intensificar los esfuerzos para alcanzar la paz”, concluyó.

Hondureña sobreviviente de cáncer recibe bendición del Papa León XIV en el Vaticano

Durante su intervención, el papa recordó a los niños, en el día en que bautizó a 20 pequeños en la Capilla Sixtina, y extendió su bendición a todos los pequeños que han recibido el sacramento del bautismo en todo el mundo, especialmente a aquellos nacidos en condiciones más difíciles.

“De manera especial, rezo por los niños nacidos en condiciones más difíciles, tanto por su salud como por los peligros externos”, afirmó León XIV.

Al dirigirse a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice saludó especialmente al grupo del colegio Everest de Madrid y a la asociación ‘Bambini Fratelli’ de Guadalajara (México), concluyendo su mensaje con el lema del colectivo en español: “Dejemos que los niños sueñen”.

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

