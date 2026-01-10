Esta es la petición que venezolanos exigen a EEUU en protestas

AME4053. CARACAS (VENEZUELA), 10/01/2026.- Fotografía donde se observa un cartel con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación este sábado, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes chavistas se movilizaron en distintas zonas de Caracas y en varias regiones de Venezuela para exigir a Estados Unidos la liberación y el regreso del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas del país norteamericano en medio de una serie de ataques. EFE/ Boris Vergara