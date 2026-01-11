Donald Trump: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba”

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su país asumirá la protección de Venezuela. Además, anunció el cese total del envío de petróleo y recursos económicos a Cuba, a la que acusó de haber sostenido durante años a los gobiernos venezolanos a cambio de servicios de seguridad.

En un mensaje difundido en Truth Social, Trump sostuvo que La Habana recibió “grandes cantidades de petróleo y dinero” de Caracas y que, a cambio, proporcionó apoyo en materia de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos.

Según el mandatario, esta relación ha llegado a su fin tras un reciente ataque estadounidense en el que, aseguró, murieron ciudadanos cubanos que se encontraban en territorio venezolano.

De acuerdo al mandatario estadounidense, Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años, y que ahora contará con el respaldo directo de los Estados Unidos.