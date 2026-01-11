Donald Trump: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su país asumirá la protección de Venezuela. Además, anunció el cese total del envío de petróleo y recursos económicos a Cuba, a la que acusó de haber sostenido durante años a los gobiernos venezolanos a cambio de servicios de seguridad.
En un mensaje difundido en Truth Social, Trump sostuvo que La Habana recibió “grandes cantidades de petróleo y dinero” de Caracas y que, a cambio, proporcionó apoyo en materia de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos.
Según el mandatario, esta relación ha llegado a su fin tras un reciente ataque estadounidense en el que, aseguró, murieron ciudadanos cubanos que se encontraban en territorio venezolano.
De acuerdo al mandatario estadounidense, Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años, y que ahora contará con el respaldo directo de los Estados Unidos.
Trump subrayó que Estados Unidos es “el ejército más poderoso del mundo” y que garantizará la seguridad del país sudamericano.
Asimismo, advirtió que no habrá más envíos de petróleo ni transferencias de dinero a Cuba y recomendó al gobierno cubano “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
Las declaraciones elevan la tensión diplomática en la región y podrían tener fuertes repercusiones políticas y económicas tanto para Cuba como para Venezuela, en un contexto marcado por la inestabilidad regional y la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela.